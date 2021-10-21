ضبط عاطلين بحوزتهما 3 طرب «حشيش» في سوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز جزيرة شندويل وضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطلين بحوزتهما 3 طرب حشيش و50 قرص تامول، كما تمكنت الحملة من ضبط آخرين بحوزتهما هيروين وحشيش بقصد الإتجار.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحملة

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية يفيد بتنفيذ حملة أمنية مكبرة لضبط تجار المواد المخدرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وضباط مباحث مركز جزيرة شندويل مدعومين بمجموعات قتالية من قوات الأمن.

وتم ضبط كلا من «عمر.م.م»، 24 سنة، عاطل، والمسجل معلومات اتجار في المواد المخدرة وسابق إتهامه في 6 قضايا مخدرات، و«على.م.ع»، 22 سنة عاطل، ويقيمان بجزيرة شندويل وبحوزتهما 3 طرب من مادة الحشيش المخدر وكمية مجزئة زنة 500 جرام، 50 قرص تامول المخدر، مبلغ 2200 جنيه، سلاح أبيض، 2 هاتف محمول، تروسيكل بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسلاح الابيض بقصد الدفاع.

وتمكنت الحملة من ضبط 11 قطعة من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 50 جراما، بحوزة «عاطف.ع.ش»، 51 سنة عامل ومقيم بمركز سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، كما تم ضبط 18 لفافة لمادة الهروين المخدر زنة 40 جراما بحيازة «محمد.ن»، 26 سنة، عامل ومقيم بمركز أخميم، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.