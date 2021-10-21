تفاصيل الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية.. منها معايير الانضمام

أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية، ويأتي ذلك في إطار المراجعة الدورية لجودة مسارات العمل داخل التنسيقية، والعمل على تطوير الاستراتيجية العامة بما يتوافق مع مستويات النجاح التي حققناها معا بكثير من الجهد والتفاني.

استحداث لجنة للحوار السياسي

استحدثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة جديدة مختصة بالحوار السياسي، وتتركز مهام اللجنة في إعداد الحوار في الموضوعات المتعلقة بقضايا المجتمع التي تشغل الرأي العام أو التي تعبر عن هموم ومشاكل المواطنين واحتياجاتهم، أو تناقش الظواهر الطارئة على الشارع المصري.

تدشين نادي المدربين

قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدشين «نادي المدربين» من أعضاء التنسيقية، ليتولى تقديم كل التدريبات اللازمة داخل التنسيقية وخارجها، ويشرف النادي على اختيار الموضوعات وتوثيق التدريبات المقدمة لأعضاء التنسيقية.

كما قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توسيع المشاركة عبر موقعها الصحفي، ليشمل إلى جانب أنشطة واهتمامات التنسيقية وآراء أعضائها، آراء المتخصصين من غير أعضاء التنسيقية، حيث يتيح الفرصة لجميع الكتاب والباحثين من داخل مصر وخارجها، نشر أفكارهم وآرائهم عبر الموقع الصحفي للتنسيقية.

توسيع اختصاصات لجنة التنظيم

قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توسيع اختصاصات لجنة التنظيم على النحو التالي:

- تنظيم اللقاءات الداخلية والمحاضرات والتدريبات.

- تنظيم مختلف الفاعليات والمؤتمرات والصالونات وكتابة التوصيات المنبثقة عنها.

- حصر المناسبات الاجتماعية المختلفة للأعضاء وتنظيم مشاركة التنسيقية.

اختصاصات المركز الإعلامي

تتركز اختصاصات المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في عدد من المهام، وهي:

-إدارة الصفحات والمنصات الإلكترونية للتنسيقية على السوشيال ميديا وقناة اليوتيوب، والبراند والهوية البصرية.

- عمل التصميمات والجرافات والحملات الدعائية والتنفيذ الفني للفاعليات والبث، وصياغة البيانات والأخبار وتغطية الفاعليات الخاصة بالتنسيقية.

- متابعة صفحات النواب، وتقديم الدعم الفني والإعلامي.

- إطلاق الدورات التدريبية الإعلامية والصحفية.

- الحفاظ علي الهوية البصرية وإدارة الإعلام الخاص بالتنسيقية.

استحداث لجنة لمسؤولي التواصل

استحدثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة جديدة لمسؤولي التواصل، وتختص اللجنة بالتواصل مع أعضاء التنسيقية من مسؤولي الأحزاب السياسية التي تتمتع بعضوية التنسيقية.

ويتولى أعضاء اللجنة أيضا، التنسيق لعقد اجتماعات دورية ربع سنوية مع لجنة المنسقين ومجلس الأمناء.

ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ

قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ، وسوف تتضمن الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية عددا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تنبثق عن عدد من الحوارات المجتمعية والزيارات التي قام بها أعضاء التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول، والتي من المقرر استكمالها واستحداث قياس الأثر التشريعي لها خلال دور الانعقاد الجاري.

اختصاصات لجنة البروتوكولات

تختص لجنة البروتوكولات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعرض ما يخص بروتوكولات التعاون بدءا من اقتراحها وحتى اعتمادها بصورة نهائية.

وتشمل اختصاصات اللجنة، التواصل الخارجي مع الطرف الثاني بشأن بروتوكول التعاون وحتى ترتيبات يوم التوقيع.

وتتلقى اللجنة مقترحات بروتوكولات التعاون ومتابعة خطوات العمل عليها، والتواصل مع المختصين أو المهتمين بمجال بروتوكول التعاون من داخل التنسيقية لوضع وتحديد مجالات تعاون البروتوكول في المسودة الأولية.

فيما تختص لجنة متابعة البروتوكولات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمتابعة تنفيذ البروتوكولات مع الجهات الموقعة وآلية تنفيذها، كما تشمل مهام اللجنة، تحديد اجتماعات دورية مع الجهات التي توقع معها بروتوكولات تعاون.

وتختص اللجنة بإعداد إحصائية شهرية لقياس مدى التزام الجهة الموقعة بتنفيذ بنود البروتوكول ومدى استفادة أعضاء التنسيقية منه، فضلا عن التواصل الدائم مع المسؤولين وأعضاء التنسيقية الموقعين على البروتوكول.

المنضمون الجدد

تمر عضوية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرحلة تجهيزية قبل العضوية الأساسية، حيث يخضع الأعضاء في هذه المرحلة لعدد من التقييمات والتدريبات التي تتيح لهم سرعة الانخراط في دولاب عمل التنسيقية.

وينقسم المنضمون الجدد إلى المنضمين من الحزبيين أو الشباب السياسي، ويتم قبول ترشيحهم من الأحزاب أو من المتقدمين وفقا لمعايير محددة مسبقًا.

كما يشمل مفهوم «المنضمون الجدد» من متطوعي التنسيقية، بنظام الدفعات ويتم إعداد وتأهيل عدد من الشباب المتطوعين غير المنتمين لأحزاب سياسية تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 25 عاما.

ويتم تحديد شروط القبول بالدفعة وإعداد المنضمين لها من قبل اللجنة المشكلة لإدارة الملف.