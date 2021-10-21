مصرع شاب انهارت عليه حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في الموسكي 

لقى شاب مصرعه إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة الموسكي، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

البداية.. بلاغ بسقوط شاب داخل حفرة

تلقى مأمور قسم شرطة الموسكي، بلاغا بسقوط شاب داخل حفرة في منزل بدائرة قسم الشرطة ومصرعه، وبالانتقال تبين العثور على حفرة عميقة داخل المنزل وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وتبين أنها لشخص يدعى «م م ع» في العقد الرابع من عمره.

وكشفت التحريات أنه أثناء قيام المتوفى وبعض الأشخاص بالحفر داخل المنزل للتنقيب عن الآثار، انهارت الحفرة على المتوفى وتمكن باقي المتهمين من الهرب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جثة فتاه مجهولة داخل بئر صرف صحي في كرداسة

وفي سياق منفصل، تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف غموض العثور علي جثة فتاة مقتولة وملقاة داخل بئر للصرف الصحي بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وكشفت التحريات أن مأمور مركز الشرطة تلقى بلاغا من أحد جامعي القمامة بالمنطقة يفيد بالعثور على جثة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها وترتدي ملابسها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة.

وكلفت المباحث بسرعة كشف هوية المجني عليها واستدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.