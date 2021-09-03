السيطرة على حريق محل ألعاب أطفال في الموسكي

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق نشب في محل ألعاب أطفال في منطقة الموسكي، وأسفر الحريق عن تدمير كمية كبيرة من ألعاب الأطفال، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة عليه ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى الطوابق العليا في العقار أو للمحال التجارية المجاورة، بعد أن دفعت بـ 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحادث.

عقب سيجارة يحرق محل لعب أطفال

وأفادت تحريات المباحث أن الحريق شب عن طريق عقب سيجارة ألقاه أحد العاملين في المحل دون قصد، وفجأة اندلعت النيران في بعض لعب الأطفال المصنوعة من مواد بلاستيكية تساعد على الاشتعال، وأن العمال فشلوا في إخماد الحريق بعدما تمكن من جميع محتويات المحل وتصاعدت ألسنة اللهب واستمرت في الاشتعال حتى تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

رواية مالك محل لعب الأطفال

تحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت استدعاء مالك محل لعب الأطفال المحترق بالموسكي، وبسؤاله لم يتهم أحد بالضلوع في الحريق وقال إن أحد العمال ألقى عقب سيجارة في المحل ما أدى لنشوب النيران في المحل، فقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وإعداد تقريرًا بأسبابه وموافاة النيابة بنتائجه.

حريق في محل هواتف محمولة في الدقي

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على حريق شب في عقار بالدقي الأسبوع الماضي، وفوجئ السكان باندلاع النيران بالطابق الأرضي، وتصاعد ألسنة اللهب، وأبلغوا الحماية المدنية التي دفعت بقواتها إلى مكان الحادث، كما دفعت بـ4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران.

وتبين أن الحريق شب في محل صيانة هواتف وأحدث تلفيات كبيرة وخسائر فادحة بعد أن قضى على جميع محتويات محل الهواتف المحمولة في وقت قصير بسبب قوة الحريق.