مصرع شخصين ببني سويف.. عامل يسقط من «السادس».. وآخر يتوفى داخل حفرة

لقي شخصان مصرعيهما مساء اليوم السبت، في حادثين متفرقين بمحافظة بني سويف، الأول إثر سقوط عامل من الطابق السادس بمدينة بني سويف، بينما لقي الثاني مصرعه إثر انهيار ردم حفر عليه بقرية «سدمنت الجبل»، التابعة لمركز إهناسيا، غرب محافظة بني سويف، وتم التحفظ على جثتيهما تحت تصرف النيابة.

مصرع عامل سقط من الطابق السادس في بني سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد إبلاغ الأهالي بوفاة عامل متأثراً بإصابته إثر سقوطه من الطابق السادس، بإحدى الوحدات السكنية بشارع «العمدة»، خلف مجمع المحاكم بمنطقة الإسكان بمدينة بني سويف.

وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف بني سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، فيما انتقلت قوة من قسم شرطة بني سويف إلى مكان الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته.

ودلت التحريات الأولية أن المتوفى يُدعى «عبد الرحمن أ.»، 38 سنة، عامل، وتم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة .

مصرع شخص في انهيار حفر بقرية «سدمنت الجبل» بإهناسيا

وفي الحادث الثاني، لقى شخص مصرعه إثر انهيار حفر بقرية «سدمنت الجبل»، التابعة لمركز إهناسيا، غرب محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إبلاغ الأهالي بمصرع شخص إثر انهيار حفر داخل منزل بقرية «سدمنت الجبل» نطاق دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مركز شرطة إهناسيا إلى موقع البلاغ، للوقوف على سبب الحادث، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.