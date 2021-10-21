«الري» تبدأ موجات موسعة لإزالة التعديات على المجاري المائية بالجيزة

استقبل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الموارد المائية الجارية والمستقبلية بنطاق المحافظة.

إحالة المعتدين على النيل إلى النيابة العسكرية

وشهد اللقاء استعراض موقف الحملات الموسعة الجارية حالياً لإزالة كافة التعديات على نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بنطاق محافظة الجيزة بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة وجهات الدولة المختلفة، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع بعض المقترحات الخاصة بتنفيذ عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة، وسبل التنسيق بينهما في المواقع المتداخلة مع الترع والمصارف ولاية وزارة الموارد المائية والري، مثل تأهيل ترعة المنصورية وتغطية أجزاء منها، وتغطية مصرف المريوطية بطول 600 متر في المسافة بين شارعي فيصل والهرم، ودراسة تطوير مصرف أبو مسلم ومصرف ناهيا وترعة الإخلاص.

المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل 593 كم من الترع

واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في مشروعات تأهيل الترع بمحافظة الجيزة، حيث أوضح الدكتور عبد العاطي أن المشروع القومي لتأهيل الترع يشمل 593 كم من الترع حتي تاريخه، حيث جرى الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 202 كم، وجارى العمل في ترع بأطوال 335 كم، والطرح لأطوال 56 كم.

التحول لاستخدام نظم الري الحديث في زمام 2100 فدان بنطاق محافظة الجيزة

وأضاف الدكتور عبد العاطي، أنه وفى إطار مجهودات وزارة الموارد المائية والري لتحقيق التحول لنظم الري الحديث بالأراضي القديمة، فقد جرى حتى الآن التحول لاستخدام نظم الري الحديث في زمام 2100 فدان بنطاق محافظة الجيزة، مشيرا إلى أنه سبق عقد العديد من ندوات التوعية بأهمية الري الحديث في محافظة الجيزة وللتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث.