وزارة الري تستعرض أبرز جهودها في إزالة التعديات على نهر النيل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة برفع التعديات على مجرى نهر النيل في مدة أقصاها 6 أشهر، وذلك أثناء حفل افتتاح محطة تحلية مياة مصرف بحر البقر.

وتحدث المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر» عن جهود وزارة الري لإزالة هذه التعديات وخطة الوزارة لاستكمالها خلال الـ 6 أشهر المقبلة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أبرز تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الري

«الوطن» ترصد لكم أبرز تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الري كما يلي:

1- الوزارة أطلقت في يناير 2015 حملة لإنقاذ نهر النيل والتعامل مع حجم التعديات على جوانب نهر النيل.

2- حملة وزارة الري لكشف التعديات على نهر النيل وإزالتها رصدت 120 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل في مصر.

3- نجحت الحملة التي قامت بها وزارة الري في إزالة أكثر من 64 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل الرئيسي وفرعي دمياط ورشيد منذ اطلاق الحملة في يناير 2015 حتى الأن.

4- وزارة الري وفرت المعدات والعمالة والمهندسين لإزالة باقي التعديات على جوانب نهر النيل وهناك إرادة سياسية لانهاء ظاهرة التعدي على مجرى نهر النيل.

5- يجب إنهاء حالات التعدي خلال فترة الـ6 أشهر القادمة، وسيتم الانتهاء من إزالة كافة التعديات بحلول شهر مارس المقبل.

6- تكثيف كامل من وزارة الري والأجهزة الأمنية في المحافظات المعنية لإزالة المخالفات.

7- التعديات منتشرة في كافة المحافظات التي لها واجهات نيلية بجميع أنحاء الجمهورية.

8- أبرز الأماكن التي شهدت تعديات هي فرع رشيد لوجود تعديات وردم لفرع النيل هناك.

9- التعدي على فرع رشيد تسبب في انخفاض تدفق المياة من 80 مليون متر مكعب في اليوم لـ30 مليون متر مكعب.