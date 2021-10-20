قنا تواصل حملات إزالة التعديات على أملاك الري

واصلت محافظة قنا ووحداتها المحلية حملاتها اليومية لإزالة التعديات على نهر النيل والمجاري المائية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 18 .

وأوضح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن الوحدات المحلية لمركزىّ قنا وقفط بالتنسيق مع مديرية الري والأجهزة الأمنية نجحت في إزالة 39 حالة تعدٍ على أملاك وزارة الموارد المائية والري

وأضاف «الداودي»، أن جهود الحملات نجحت في إزالة 39 حالة تعدٍ بالبناء على أملاك الري، بينها 36 حالة بمركز قنا بإجمالي مساحة 8095 م، و23 حالة بمركز قفط بإجمالي مساحة 210 أمتار، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات الواقعة على المجاري المائية ونهر النيل .

«الداودي»: اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المعتدين

وأشار محافظ قنا، إلى أنه شدد على جميع الأجهزة التنفيذية في محافظة قنا، بمراقبة كل التعديات في كافة القرى والنجوع وعلى المصارف والترع ومجرى نهر النيل على طول امتداده من مركز أبوتشت شمالا حتى مركز قوص جنوبا على حدود محافظة الأقصر وإزالتها بشكل فوري، كما طالب باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المعتدين وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

يذكر أن محافظة قنا نجحت منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 18في إزالة 103حالات تعدٍ على نهر النيل والترع والمصارف بمراكز «قنا، قفط، الوقف، فرشوط»، بالإضافة إلى إزالة 39 حالة تعدٍ أخرى على أراضي أملاك الدولة فضلا عن استمرار الحملات لإزالة المخالفات على المجاري المائية.