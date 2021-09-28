الري: أنظمة الري الحديث تزيد إنتاجية المحصول وتحسن جودته (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إنّ أنظمة الري الحديث شديدة الأهمية لزيادة إنتاجية المزارعين، حيث تختلف عن أنظمة الغمر المعتادة، وتستخدم كميات المياه المطلوبة على جذور النبات، وبالتالي فكميتها المستخدمة تكون أقل بكثير من الري بالغمر، متابعا: «مواردنا المائية محدودة، وبالتالي فنحن بحاجة للتعامل بحكمة معها، كما أنّ تنظيم كميات المياه التي تصل إلى النبات، تحسّن جودته وإنتاجيته بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، كما تقلل استخدام الأسمدة».

جودة المحصول تزيد صادرات مصر الزراعية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أنّ أنظمة الري الحديث تقلل استخدام العمالة والطاقة: «الفلاح يربح مرتين، الأولى في بداية الزراعة عندما تكون التكلفة أقل، والثانية في نهاية الزراعة حيث تكون الإنتاجية المحصولية أكثر، وبالتالي يمكنه زيادة المحصول الذي يبيعه، كما أنّ جودة المحصول تكون أفضل، ما يجعل مصر قادرة على زيادة صادراتها الزراعية».

المحطات وشبكة المجاري المائية

وأكد غانم، أنّ التغيرات المناخية ظواهر غير متوقعة من كميات المياه والأمطار، مشيرًا إلى أنّ المحطات وشبكة المجاري المائية مهمة جدا في التعامل مع هذه الظواهر، لأنه إذا لم يتم التعامل مع مياه الفيضانات والسيول بالشكل الأمثل، فإنّها ستتراكم وتغرق القرى والأراضي الزراعية.

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، إلى أنّ الدولة المصرية أنشات خلال السنوات الست الماضية، أكثر من 1000 بناء للحماية من أخطار السيول في جبال البحر الأحمر وسيناء، بين سدود وبحيرات صناعية وغيرها.