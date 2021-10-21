7 مميزات لاستخدام السخان الشمسي.. أبرزها توفير استهلاك الكهرباء

مع قرب قدوم فصل الشتاء، يستخدم العديد من الأشخاص السخان الكهربائي الذي لا غنى عنه مع برودة الطقس، ولكن يواجهون أزمة بسبب استهلاكه الزائد للكهرباء، لذا تم تصنيع سخان شمسي لمواجهة استهلاك السخان الكهربائي للطاقة.

وتحدث جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن السخان الشمسي، وذكر بعض مميزاته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ما هو السخان الشمسي؟

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة بعض مميزات السخان الشمسي وفق ما جاء بفيديو نشره جهاز تنظيم مرفق وحماية المستهلك عبر «فيس بوك».

هو عبارة عن سخان يقوم بتحويل الطاقة الشمسية وأشعة الشمس إلى حرارة تُستخدم في تسخين المياه.

مميزات السخان الشمسي

1- يتميز السخان الشمسي بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

2ـ يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

3ـ يوفر في استهلاك الكهرباء.

4ـ يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

5- يحافظ على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

6- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات (حمامات ومطابخ) لأكثر من شقة.

7ـ يوجد سعات مختلفة لـ«سخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات».

كيفية إطالة العمر الافتراضي لسخان الكهرباء

وبالنسبة لمن لا يتاح لهم استخدام السخان الشمسي قدم جهاز تنظيم مرفق وحماية المستهلك بعض النصائح لإطالة العمر الافتراضي لسخان الكهرباء وهي كما يلي:

لا تقم بضبط السخان عند درجات الحرارة مرتفعة لأن ذلك يزيد في استهلاك الكهرباء ويقلل عمره الافتراضي.

-يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

-يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

-يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

-تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة، ما يخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

-احرص على شراء السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة.