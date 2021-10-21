التصريح بدفن موظف لقي مصرعه في حادث تصادم بطوخ

صرحت نيابة طوخ بدفن جثة موظف لقي مصرعه في حادث تصادم دراجة نارية بتروسيكل عند قرية الدير دائرة مركز طوخ حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وقررت مناظرة مفتش الصحة للجثة لبيان سبب الوفاة.

تلقى مأمور مركز طوخ بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل أمام قرية الدير دائرة المركز ووجود جثة أحد الأشخاص.

أُخطر اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وانتقل رئيس مباحث المركز وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية ويدعى «ط.م.ي»، 52 سنة وكان في طريقة لعمله وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

التصريح بدفن جثة شاب عثر عليه مشنوقا في شبين القناطر

فيما أمرت نيابة شبين القناطر بالتصريح بدفن جثة شاب عثر عليها أهالي قرية نوى دائرة المركز مشنوقا، داخل منزلة بالقرية حيث نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال أهله.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالى بالعثور على شاب مشنوقا داخل منزلة بقرية نوى دائرة المركز، وجرى اللواء محسن شبان مدير أمن القليوبية فانتقل رئيس مباحث المركز وتبين ان الجثة لشاب يدعى «أ.ح»، وتم نقلها لمشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

حبس عصابة للإتجار في المخدرات بالقناطر

وأمرت نيابة القناطر الخيرية بحبس تشكيل عصابي يضم 4 عاطلين بتهمة ترويج المخدرات وحيازة سلاح أبيض 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الجنائي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجاربهم والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم والدراجة النارية لتسهيل تنقلاتهم وتحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود معلومات بقيام 4 عاطلين، بتكوين تشكيل عصابي للاتجار فى الهيروين بنطاق دائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث تمكن من ضبط المتهمين وهم «أ.م»، 43 سنة و«م.م.ع»، 21 سنة و«ح.ع»، 36 سنة و«ح.أ»، 24 سنه عاطلين وبحوزتهم 4 أسطوانات من مخدر الهيروين تزن واحد كيلو جرام و266 لفافه بلاستيكية من مخدر الهيروين تزن 250 جراما ومطواه قرن غزال وميزان حساس و4 هواتف محمولة ومبلغ مالي ودراجة نارية بدون لوحات معدنية.