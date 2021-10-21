كريستين ستيورات عن تقديم شخصية «الجوكر»: دور مخيف ومحبط

كشفت الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارت، أنها غير متحمسة لتقديم شخصية «الجوكر» في الفيلم المقابل لـ«The Batman»، الذي يقدمه صديقها وشريكها السابق في بطولة سلسلة «Twilight»، لروبرت باتينسون، قائلة: «دعونا نفعل شيئًا جديدًا»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فرايتي».

كريستين ستيورات تكشف سبب رفضها تقديم شخصية «الجوكر» في فيلم

وانتشرت حملة على منصات التواصل الاجتماعي، تصور بطلة فيلم «Spencer» بدور «الجوكر» إلى جانب روبرت باتيسون في فيلمه القادم «The Batman»، وبسؤالها عن مدى إمكانية تقديم دور القاتل المختل في أحد الأفلام المقبلة، أوضحت: «دعونا نكتشف شيئًا آخر.. أنا محبطة تمامًا لألعب دور شخص فظيع ومخيف».

وعن سبب رفضها، قالت: «الدور ليس الأكثر إثارة على الإطلاق.. دعونا نفعل شيئًا جديدًا».

ومن المتوقع أن يتواجد اسم كرستين ستيوارت ضمن ترشيحات جائزة أوسكار عن فئة أفضل ممثلة في نسختها الـ 94، عن دورها في فيلم «Spencer» للمخرج بابلو لارين، والذي قدمت فيه شخصية الأميرة الراحلة ديانا، وعرض للمرة الأولى في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، وتلقت ستيوارت إشادة من النقاد عن دورها.

وانتهت الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 31 عاما، من تصوير مشاهدها في فيلم جديد بعنوان «Crimes of the Future» من إخراج ديفد كروننبرج.

نجوم قدموا شخصية «الجوكر» في السينما

قدم عدد كبير من النجوم دور «الجوكر» العدو اللدود لـ «باتمان»، من بينهم جاك نيكلسون وجاريد ليتو، بالإضافة لمارك هاميل، وحصل الراحل هيث ليدجر على جائزة أوسكار عن فئة أفضل مساعد عن دوره في فيلم «The Dark Knight»، بينما حصل خواكين فينيكس على جائزة أوسكار كأفضل ممثل عن شخصية المهرج المختل في فيلم «Joker» عام 2019.