زوجة أحمد الفيشاوي تقبله على «ريد كاربت» مهرجان الجونة (صور)

بدأ منذ قليل توافد الفنانين على «ريد كاربت» الفيلم المصري «قمر 14»، الذي يتم عرضه اليوم، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة لعام 2021، وشهد الـ«ريد كاربت» الظهور الأول للفنان أحمد الفيشاوي وزوجته في المهرجان.

وخطف الثنائي أحمد الفيشاوي وزوجته، الأنظار، بمجرد دخولهما على الـ«ريد كاربت» كالعادة، كما حرصت ندى كامل، زوجة الفيشاوي، على تقبيله أمام الكاميرات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقبلان فيها بعضهما البعض، ولكن مع كل ظهور لهما على أي «ريد كاربت» لابد وأن تتواجد القبلة، كما يحرص المصورين أيضا على أن يطلبوها منهما، وبالفعل يستجيبا لهذا الطلب.

يذكر أن فيلم «قمر 14»، من بطولة خالد النبوي، وشيرين رضا، وخالد أنور، وأحمد مالك، وعدد كبير من الفنانين، وهو من اخراج هادي الباجوري.

افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي، انطلق الخميس الماضي، بحضور عدد كبير من النجوم، من بينهم يسرا وأحمد السقا ومحمد رمضان ومنى ذكى وهند صبري ومايا دياب ونادين نسيب نجيم وداوود حسين وجومانا مراد وبشرى ونجلاء بدر وريهام عبد الغفور وغيرهم كثيرين.

كما تم تكريم النجم أحمد السقا، خلال حفل الافتتاح، ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي وسلمته الجائزة الفنانة هند صبري، وأيضا خلال الحفل تم عرض فيلم تسجيلي للفنانين الذين رحلوا عن عالمنا، ومنهم الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز، وقدمه الفنان سيد رجب.