«السياحة» و«التعبئة والإحصاء» يبحثان الإنفاق السياحي المحلي لعام 2021

اجتمعت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مع المختصين بعمل المسوح بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك في بداية الجلسة التدريبية التي ينظمها الجهاز بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار عن «بحث الإنفاق السياحي المحلي لعام 2021»، وذلك بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وجاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة والآثار ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإطلاق وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة والآثار.

وقدمت نائب وزير السياحة والآثار، الشكر اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفريق العمل الذي يتولى جمع البيانات، كما أبرزت أهمية وحدة الحسابات الفرعية بالوزارة في تقصى آراء المواطنين فيما قاموا به من رحلات السياحة الداخلية.

وحدة جمع البيانات مهمة لتوافر المعلومات اللازمة لصانعي القرار بقطاع السياحة

وقالت نائب وزير السياحة والآثار، إن العمل توقف بالوحدة منذ عام 2017 وتم استئنافها مؤخرًا بقرار الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، مؤكدة أن الوزارة تعتمد عليها في إصدار تحاليل اقتصادية لمعرفة توجهات السائحين وخاصة في السياحة الداخلية.

وأوضحت نائب الوزير، أن هذا في إطار اهتمام الدولة بتوافر المعلومات اللازمة لصانعي القرار بقطاع السياحة، مشيرة إلى ضرورة التوسع في بحوث الأنفاق السياحي لتوثيق مدى مساهمة القطاع السياحي في الدخل القومي، وخلق فرص عمل بالإضافة إلى تحديد أهم الأسواق السياحية المحلية.

وأكدت شلبي، أهمية السياحة الداخلية، وأنه يجب عدم انحسار دورها كبديل للسياحة الخارجية في وقت الأزمات، حيث أنها تمثل ركيزة هامة لصناعة السياحة المصرية، لافته أنها تشجع المواطنين على الحفاظ على المقومات الحضارية والتراثية والجمالية لمصر.