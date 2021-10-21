القصة الكاملة لإصابة زوجين طعنا في مشاجرة بسبب مصروف البيت ببنها «فيديو»

صارت جريمة «وائل ورشا»، حديث أهالي منطقة «أتريب»، ببنها، إثر تشاجر الزوجان بسبب الخلاف على «مصروف البيت»، دفع الزوجة إلى التعدي على زوجها بالسكين، فخطفه منها وقام بطعنها به في رقبته لتنقل في حالة خطرة للمستشفى ويتم ضبط الزوج والتحقيق معه في الواقعة.

«الوطن»، أجرت بثا مباشرا من موقع الحادث بمدينة بنها، حيث أكد شهود عيان أن الزوجين حديثا السكن في المنطقة وأنهما يعانيان من مشاكل مادية بسبب ترك الزوج عمله وعدم الحصول على عمل جديد.

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أهالي المنطقة: سكنا المنطقة منذ عام ولديهم طفلة صغيرة

أهالي المنطقة وجيران الزوجين أكدوا لـ«الوطن»، أن الزوجين يقطنان شقة بالإيجار في الطابق السادس بإحدى العمارات، منذ عام تقريبا، ولديهما طفلة صغيرة لم يتعد عمرها شهور، وأن الزوج كان يعمل محاسبا ولكنه ترك عمله ولم يجد عملا آخر، وحدثت بينهما مشاجرة تعدى كل منهما فيها على الآخر بسكين حيث حاولت الزوجة التعدي علي زوجها فخطف منها السكين وطعنها عدة طعنات.

اعترافات المتهم

وأدلى المتهم بأقواله أمام النيابة مؤكدا أنه تشاجر مع زوجته بسبب مصروف البيت، وخلال المشاجرة هددته زوجته بالسكين وأصابته ببعض الإصابات فخطف منها السكين وأصابها بطعنة في الرقبة، فأمرت النيابة العام ببنها بحبسه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة الزوجة لسؤالها.

تفاصيل حادث طعن زوجين

كانت منطقة أتريب بدائرة قسم شرطة ثان بنها، شهدت واقعة طعن زوج لزوجته بسكين بعد أن طعنته في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على مصروف المنزل وتم نقل الزوجة في حالة خطرة إلى العناية المركزة بمستشفي بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من مأمور قسم ثان، انتقل المقدم أمير الكومي رئيس مباحث قسم ثان بنها، وتبين من المعاينة والفحص أن الزوج يدعى «ت.ص.أ»، والزوجة تدعى «ا.ع»، حدثت بينهما مشاجرة بسبب مصروف البيت وعدم عمل الزوج الذي فصل مؤخرا من عمله فقامت الزوجه على إثرها بالتعدي على الزوج بسكين فاستشاط غيظا وأمسك السكين من يدها وقام بطعنها في رقبتها ونقلت في حالة خطرة للعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.