حبس زوج طعن زوجته بسكين بسبب «مصروف البيت» في بنها

أمرت النيابة العامة ببنها بحبس محاسب 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لشروعه في قتل زوجته وإصابتها بطعنات في الرقبة خلال مشاجرة بينهما بسبب مصروف البيت وتركه العمل وعدم البحث عن عمل آخر، حيث حاولت التعدي عليه بسكين فأصابته بإصابات خفيفة فخطف منها السكين وأصابها في الرقبة وتم نقلها للمستشفى حالة خطرة، كما طلبت نيابة بنها تحريات المباحث حول الواقعة والإستعلام عن حالة الزوجة لسؤالها.

اعترافات الزوج أمام النيابة: حاولت طعني

وقال المتهم بالشروع في قتل زوجته أمام النيابة إنه تشاجر مع زوجته بسبب مصروفات البيت والأعباء الحياتيه وخاصة أنه بدون عمل منذ فترة وخلال المشاجرة هددته زوجته بالسكين وأصابته بعض الإصابات فخطف منها السكين وأصابها بطعنة في الرقبة قائلا: «هي اللي بدأت».

تفاصيل تبادل زوج وزوجة الطعنات بسبب الخلافات ومصروف البيت ببنها

وكانت منطقة «أتريب»، دائرة قسم شرطة ثان بنها، شهدت طعن لزوجته بعد أن طعنته بسكين في مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على مصروف المنزل وتم نقل الزوجة في حالة خطرة إلى العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيقات.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة من مأمور قسم شرطة ثان، وانتقل المقدم أمير الكومي رئيس مباحث قسم ثان بنها، وتبين من المعاينة والفحص أن الزوج يدعى «ت.ص.أ»، والزوجة تدعى «ا.ع»، وتبين أنهما يقيمان بمنطقة أتريب ببنها، حدثت بينهما مشاجرة بسبب مصروف البيت، وعدم عمل الزوج الذي فصل مؤخرا من عمله، فقامت الزوجة على إثرها بالتعدي على الزوج بسكين فاستشاط غيظا وأمسك السكين من يدها وقام بطعنها في رقبتها ونقلت على إثرها في حالة خطرة للعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، وألقي القبض على الزوج وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.