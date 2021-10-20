منح إجازة أسبوع في روسيا بسبب زيادة أعداد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منح إجازة أسبوع في البلاد بسبب كورونا، وستكون بمثابة عطلة رسمية مدفوعة الأجر، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر المقبل، وذلك على خلفية ارتفاع أعداد ضحايا فيروس كورونا إلى مستويات قياسية في البلاد.

ارتفاع كبير في أعداد الإصابات

كما شهدت روسيا لليوم الثاني على التوالي زيادة غير مسبوقة، بأكثر من 1000 حالة في عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، فيما تعدت حصيلة الإصابات اليومية الجديدة الـ34 ألف إصابة، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم».

وصرحت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 34073 حالة إصابة جديدة بالعدوى خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ33740 حالة إصابة في اليوم السابق، كما تم رصد أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو والتي سجلت نحو 5847 حالة، ومدينة سان بطرسبورغ التي وصل عدد الإصابات بها إلى 3274 حالة.

أكثر من 1000 حالة وفاة

وذكرت غرفة العمليات، أنه تم تسجيل 1028 حالة بفيروس كورونا اليوم مقابل 1015 أمس الثلاثاء.

وأشار موقع «روسيا اليوم» إلى أن تم إجراء أكثر من 201.1 مليون اختبار لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث جرى منها 512 ألفا فحص خلال الساعات القليلة الماضية، وتلقى أكثر من 52 مليون شخص الجرعة الأولى من اللقاح ضد الفيروس التاجي حتى اليوم، ومن المتوقع أن يستكمل أكثر من 47.5 مليون شخص التطعيم ضد الفيروس.