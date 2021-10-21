درجات الحرارة في مطروح اليوم.. طقس مشمس

شهد طقس مدينة مطروح، اليوم الخميس، سطوعا للشمس في أجواء رائعة تشهدها المحافظة خاصة المدن الساحلية التي تطل على حوض البحر الأبيض المتوسط، من مدينة الحمام شرقا وحتر مدينة السلوم غربا، وسط إقبال الأهالي على الخروج والاستمتاع بالأماكن السياحية على البحر وفي المتنزهات خلال إجازة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتي بدأت اليوم الخميس وتستمر الجمعة والسبت.

درجات الحرارة في مطروح

وجلت درجات الحرارة في مطروح اليوم الخميس 21 أكتوبر 2021، 24 درجة، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية التي توقعت عدم هطول أمطار، وسجلت نسبة الرطوبة 50 %، والرياح 14 كم/ الساعة.

هواة الصيد يتوجهون إلى بحر مطروح في طقس معتدل

وشجعت درجات الحرارة والطقس اللطيف، هواة الصيد على التوجه إلى البحر في مدينة مرسى مطروح لممارسة هوايتهم التي يفضلونها في أيام الإجازات في ظل الأجواء الجميلة التى تشهدها المحافظة، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة من ألوان صافية للبحر على سواحل مطروح والممتدة بطول 455 كيلومترات، من الإسكندرية شرقا وحتى السلوم غربا.

وتتمتع مطروح بهدوء الرياح مع إستقرار في حالة الطقس، ومغادرة معظم الزائرين للمحافظة باستثناء قلة يستمتعون بالجلوس على بعض الشواطىء مع أسرهم وبعض الرحلات القليلة التى تأتي للإستمتاع بـ«الويك إند»، في مطروح، بينما تتجه الأنظار كلها إلى سيوة واحة السحر والجمال لزيارتها من خلال الرحلات السياحية في ظل تميزها بأجواء وطقس رائع ودافء نهارا ومعتدل ليلا خلال شهر أكتوبر.