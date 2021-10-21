الكمامة شرط دخول الطلاب قاعات الدراسة بجامعة أسيوط

ترأست الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماع موسع ضم لجنتي الإشراف على الإجراءات الإحترازية واللجنة العليا للتطعيم، بحضور الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعضاء اللجنتين، وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على تشديد الإجراءات الإحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا ومنع الطلاب من غير مرتدي الكمامة من دخول المدرجات والمعامل والقاعات الدراسية.

الرد على الشائعات

ووجهت «مها»، إلى ضرورة تكاتف جهود المختصين من أجل الرد على الشائعات التي يتم تداولها عن خطورة اللقاح وتوضيح مدى أهميته في التقليل من خطر الوفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا الذي يهدد حياة الإنسان غير المطعم باللقاح 11ضعفا، مشيرة إلى أن لقاح كورونا لا يمثل خطراً على أصحاب الأمراض المزمنة لكن يجب الحقن به فى وضع صحى مستقر للإنسان، كما أنه يسمح بحقن الأم المرضعة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ ولادتها.

تسكين 5200 طالب بالمدن الجامعية بجامعة أسيوط

ومن جانب آخر، أكد الدكتور شحاتة غريب أن المدينة الجامعية شهدت تسكين 5200 طالب وطالبة بمختلف مبانى المدينة الجامعية وجميعهم من الطلاب المطعمين باللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك فى ضوء القرار المعلن بجعل التطعيم شرطاً أساسياً للسكن وإلغاء تسجيل رغبة الطلاب فى الإقامة حال امتناعهم عن أخذ اللقاح، مع تخصيص غرف خالية داخل المدينة لعزل أى حالة يشتبه فى إصابتها ويصعب على الطالب خضوعه للعزل المنزلي بسبب بُعد الإقامة، مع منع التواجد داخل القاعات المغلقة الملحقة بالمدينة واستبدالها بالأماكن المفتوحة، وكذلك منع تجمعات الطلبة داخل الغرف.

وفيما يخص طلبة الجامعة بصفة عامة، تم الانتهاء من تطعيم نحو 25 ألف طالب وطالبة من طلاب الفرقة الأولى ضمن أعمال الكشف الطبى ، إلى جانب إنشاء نقطتين إضافتين لتطعيم الطلاب على البوابات الحرم الجامعى سواء بوابة الإبراهيمية أو البوابة الرئيسية المواجهة لشارع المكتبات وذلك تمهيداً لمنعه دخول الطلاب الغير مطعمين إلى داخل الجامعة .