رئيس جامعة أسيوط يتفقد معرض المستلزمات الدراسية بتخفيضات 40%

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الرعاية والدعم لأبناء الجامعة من الطلاب بمختلف الكليات والعمل على تقديم ما يلزمهم من الخدمات والتي من شأنها تيسير حياتهم الجامعية وتخفيض الأعباء المالية عن كاهلهم.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة أسيوط لمعرض المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى المقر الإعلاني لإدارة الفنون بالإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك أمام المبنى الإداري وبجوار القرية الأوليمبية، بمرافقة الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد شريت مدير إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب ومحمد جمعة مدير إدارة الفنون و موظفي الإدارة.

وأشاد رئيس الجامعة بجودة التنظيم وتنوع المعروضات واختلاف أنواعها مما يضمن تلبية احتياجات الطالب من الأدوات المكتبية وغيرها من مستلزماته الدراسية والشخصية.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، أن المعرض يهدف إلى توفير كافة المستلزمات التي يحتاجها الطالب من أدوات مكتبية وهندسية وأدوات للدراسة العملية بالكليات الطبية إلى جانب أدوات الوقاية الشخصية من كمامات وأدوات تطهير وتعقيم، وما يحتاجه الطلاب المغتربون من أدوات خلال فترة إقامتهم بالمدينة الجامعية وذلك بسعر المصنع حيث تصل نسبة الخصم داخل المعرض إلى 40%.

و أشاد "غريب" بدور الفنون و أهميتها في تنمية الذوق العام والتي تأتي ضمن استراتيجية الجامعة الساعية إلى تشكيل وعي الطالب الجامعي واكتشاف المواهب والقدرات الإبداعية؛ لرعايتها وتشجعيها على المشاركة وممارسة مختلف الأنشطة الطلابية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن المقر الإعلاني لإدارة الفنون يهدف إلى التعريف بمختلف الأنشطة الفنية وكيفية المشاركة فيها، وذلك من خلال تسجيل و استفاء الاستمارات الخاص بتلك الأنشطة الفنية المختلفة، وذلك لتأهيلم للمشاركة في مختلف المحافل والمسابقات الفنية، حيث يضم النشاط الفني 2000 طالب منهم 1200 طالب في النشاط المسرحي.