ضبط 136 كجم من لحم ماعز مذبوح خارج المجازر في دمياط

تتسارع وتيرة حملات مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية في مختلف محافظات الجمهورية على المطاعم، ومحلات الجزارة، والهايبر ماركت لضبط المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي وأنشطة الذبح خارج المجازر، وشهدت تلك الحملات نشاطاً ملحوظاً في دمياط.

وأسفرت حملة قام بها دكتور طارق يوسف أبو النجا، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بمحافظة دمياط بحضور الدكتورة ولاء جعفر رئيس قسم المجازر، عن ضبط 136 كجم من لحم ماعز مذبوح خارج المجازر بالإضافة لـ«سجق، كبدة مستوردة،كفته، دهون ومخلفات، دواجن متبلة». هذا و تم تحرير 5 محاضر.

ضبط 232 كجم مصنعات دواجن ولحوم مستوردة منتهية الصلاحية

وفي وقت سابق خلال الشهر الجاري، شنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور طارق يوسف أبو النجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى حملة مكبرة تم خلالها ضبط 232 كجم من مصنعات الدواجن، لحوم مستوردة منتهية الصلاحية وأسماك السلمون المستوردة ، والدواجن متبلة والمخلفات والدهون جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى و قد تم تحرير المحاضر اللازمة مع انتظار قرار النيابة.

ضبط 1.265 طن مخلفات لحوم و جمبرى و تحرير 8 محاضر مخالفة

جدير بالذكر أن مديرية الطب البيطري كانت قد شنت حملة مكبرة تم خلالها التفتيش على اللحوم حيث تم ضبط 1.265 طن رئات، فشه، دهون، كبدة، مخلفات لحوم، طحال، حواوشى، سيبيا لحم جمبرى حيث تم تحرير 8 محاضر.