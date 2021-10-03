تكثيف حملات التفتيش على المطاعم تزامنا مع الموجة الرابعة لكورونا

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت والمطاعم السياحية بوزارة السياحة، إن لجان وزارة السياحة كثفت من حملاتها التفتيشية المفاجئة على المنشآت والمطاعم السياحية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بالتزامن مع الموجة الرابعة للفيروس التي تسببت في رفع نسب الإصابات بشكل نسبي داخل مصر، متابعا: «الحملات التفتيشية تتم بكل مدن الجمهورية التي تتواجد بها منشآت سياحية، وتتم بصفة مفاجئة».

أكثر من 98% من المنشآت السياحية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف لـ«الوطن» أن الحملات التي أجرتها الوزارة خلال الفترة الماضية أثبتت أن أكثر من 98% من المنشآت والمطاعم السياحية ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا فضلا عن ضوابط التشغيل، لافتا إلى أن المطاعم والمنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية تقوم لجان الوزارة بتحرير مخالفات إدارية لها، ويتم توقيع عقوبات عليها تصل للإغلاق فضلا عن توقيع غرامة مالية مع تحويل المخالفة للنيابة العامة.

العمل بمواعيد التوقيت الشتوي بداية من شهر أكتوبر

وأشار إلى أن المطاعم والمنشآت السياحية، بدأت منذ اليوم الأول من شهر أكتوبر الجاري في العمل، وفقا للتوقيت الشتوي بحيث تغلق في الساعة الثانية عشر صباحا مع المد لساعة إضافية يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، علاوة عن الإجازات الرسمية التي يحددها مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه لطبيعة عمل مسارح المنوعات «الملاهي الليلية» وصالات الديسكو فإنه تم مد مواعيد إغلاقها حتى الساعة الـ3 فجرا.

وأوضح حسن أنه تم الانتهاء من حصول كل العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية بالمدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء على جرعتي التطعيم ضد فيروس كورونا، فيما يجرى حاليا تطعيم العاملين بالمنشآت السياحية بالقاهرة والجيزة بالإمصال المضادة لكورونا، موضحا أن الحصول على التطعيم يمثل حماية وأمان للعاملين بالمطاعم والمنشآت السياحية، إضافة إلى رواد تلك المنشآت.