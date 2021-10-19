«مستريح المطاعم» نصب على مواطنين في 3 ملايين جنيه: أنا أحسن من البنك

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية تفاصيل قيام مدير شركة لتجهيز المطاعم بالنصب على المواطنين، بزعم استثمار أموالهم وتوظيفها في شراء وبيع مستلزمات المطاعم والكافيتريات، حيث تبين أن المتهم نصب على عدد من المواطنين بزعم أنه يمتلك شركة لاستيراد معدات المطاعم والكافتيريات والمقاهى من الخارج وأنها تدر أرباحا تصل إلى 300 %.

10 آلاف جنيه شهريا

ووفقا للتحريات فقد نجح المتهم في إقناع 3 أشخاص- اثنان منهم مقيمان خارج البلاد- واستولى منهم على 3 ملايين جنيه، ودفع مبلغ 10 آلاف جنيه شهريا لكل منهم، ثم زاد إلى 20 ألف جنيه واستمر الحال على هذا الوضع عدة أشهر، ثم توقف عن السداد واختفى تماما ولم يتمكنوا من الوصول إليه.

فائدة 12%

وبحسب أقوال الضحايا فقد أقنعهم المتهم بأنه شريك في سلسلة مطاعم عالمية، وأن مدخراتهم لن تعود عليهم من إيداعها من البنك بأكثر من 6% سنويا وأنه سيعطيهم 12% بشكل مؤقت، ثم سيرفع نسبة الأرباح إلى 15% لكنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ إليهم مرة أخرى.

المتهم محتال

وذكرت التحريات أنه تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 مواطنين مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

تحريات المباحث

بإجراء التحريات تبين قيام مدير لإحدى شركات تجهيز المطاعم «له معلومات جنائية» ومقيم بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاط احتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تأسيس المطاعم والكافتيريات مقابل أرباح بالمخالفة للقانون، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى 3 ملايين جنيه من الشاكين وتوقفه عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسة النشاط الإجرامى فتمت إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.