عقوبات مخالفة قرار إغلاق المطاعم والمحال التجارية.. تصل لسحب الترخيص

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث بِاسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك عقوبات يتم توقيعها على المخالفين لقرار 456 الصادر في ديسمبر 2020، والمتعلق بالمواعيد الصيفية والشتوية لغلق وفتح المحال والمطاعم والمقاهي بمحافظات الجمهورية.

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه وفقا لقانون المحال العامة 154 لسنة 2019، فإن مخالفي مواعيد الغلق يتم التنبيه عليهم في البداية من جانب الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء، ويكون هناك مرور بشكل مكثف لضمان تنفيذ المواعيد، وفي حال تكرار المخالفة يتم الغلق لمدة أسبوعين.

وتابع أنه عند المخالفة الثالثة يُغلق المحل لمدة شهر، ويتم سحب الترخيص مع المخالفة الرابعة.

مواعيد غلق المولات والمحال التجارية

وأضاف المتحدث بِاسم وزارة التنمية المحلية: «بالنسبة لمواعيد فتح وغلق المولات والمحال التجارية؛ تبدأ 7 صباحا وتستمر حتى العاشرة مساء في الشتاء، وبدأ تنفيذ التوقيت الشتوي أمس الجمعة»، مشيرا إلى أنه يومي الخميس والجمعة، وأيام الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، فتغلق المحلات أبوابها في الحادية عشرة مساء».

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

وتابع: «أما بالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة في المولات، فإنها تفتح أبوابها في الخامسة صباحا وتغلق في الثانية عشرة في منتصف الليل، مع تمديد موعد الغلق ساعة واحدة لتغلق في الواحدة صباحًا في أيام الخميس والجمعة والإجازات الرسمية».

وأشار «قاسم» إلى أن محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية تفتح في الثامنة صباحا وتغلق في الثامنة مساءً، ولا ينطبق ذلك على الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.