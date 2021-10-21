اجتماع للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح في زراعة كفر الشيخ

عقد الدكتور ناجح غربية، وكيل مديرية الزراعة بكفرالشيخ، اجتماعا تنسيقيا للحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، بناءاً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ورعاية الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية، فى إطار الاهتمام بمحصول القمح الذي يحظى بعناية ورعاية فائقة، انطلاقاَ من كونه محصولًا إستراتيجيًا.

الإرشاد الزراعي يقدم نصائح للمزارعين بشأن محصول القمح

وأشاد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بالجهد المبذول من الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة فى نقل التوصيات الفنية للمزارعين لما وصل إليه محصول القمح خلال هذه المرحلة بما يبشر بمحصول وفير، كما أشاد بدور المزارعين في النهوض بالقطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي.

وقال وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، في تصريحات، اليوم، إن المديرية تنفذ برامج توعية إرشادية مكثفة وفعالة وهادفة إلى تبصير الزراع بأهم الأصناف وحزمة التوصيات الفنية الخاصة بالمحصول بداية من إعداد الأرض للزراعة مروراً بكافة العمليات الزراعية المختلفة حتى النضج والحصاد.

كما يقوم الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع الفريق العلمي للنهوض بمحصول القمح بالمرور الدوري على زراعات القمح للوقوف على مدى تطبيق المزارعين للتوصيات الفنية وتسهيل أية عقبات تواجه المزراع.

اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية

وأوضح أنه تم عقد اجتماعا مع مديري الإدارات الفنية والإدارية، وتم استعراض كافة المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة بالمحافظة، كما استقبلت المديرية عددا من المزارعين للاستماع إلى مطالبهم، وتم التأكيد على أن خدمة المزارعين بصدارة الأولويات وأن هناك جهودا مبذولة لتطوير أنشطة القطاع الزراعي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.