تعرف على تصنيف منتخب مصر لشهر أكتوبر قبل قرعة تصفيات المونديال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات الخاص بشهر أكتوبر الجاري، وحافظ فيه المنتخب البلجيكي على الصدارة بـ 1832 نقطة، فيما تقدم منتخب مصر، ليحتل المركز الـ 44 عالميا ويواصل احتلال المركز السادس أفريقيا، والرابع على مستوى المنتخبات العربية.

تعرف على ترتيب مصر في تصنيف فيفا للمنتخبات

وارتقى منتخب مصر 4 مراكز دفعة واحدة عن التصنيف الماضي، وذلك في أعقاب فوزه بمباراتي الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، رافعا رصيده من النقاط إلى 1447 نقطة.

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