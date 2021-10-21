غلق شارع الهرم.. أعمال مترو الأنفاق تصل المريوطية

أعلنت محافظة الجيزة غلق شارع الهرم كليًا أمام حركة السيارات حتى محطة المريوطية، لتنفيذ أعمال مترو الأنفاق في شارع الهرم، وأغلقت أمس الأربعاء المحافظة شارع الهرم من أجل تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية كمرحلة أولى تحديدًا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

غلق شارع الهرم لتسليم 6 محطات مترو بالخط الرابع

ويأتي غلق شارع الهرم ضمن تسليم 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من 370 مترًا بعرض ما يقرب من 18 مترًا.

ونفذت إدارة مرور الجيزة غلق شارع الهرم بالحواجز الحديدية الخاصة بالشركة المنفذة لأعمال مترو الأنفاق، لأن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق ترعة المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه إلى ميدان الجيزة فقط.

وبدأ غلق شارع الهرم من 12 صباح اليوم الخميس وحتى انتهاء الأعمال، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتجهيز التحويلات المرورية اللازمة من أجل التسهيل على المواطنين وحركة المركبات.

المرور تحدد 3 تحويلات بعد غلق شارع الهرم

ووضعت إدارة مرور الجيزة الطرق البديلة بعد غلق شارع الهرم من أجل تسيير حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير في اتجاه شارع الهرم تقوم بالسير يمينا بشكل «إجباري» في اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول.

- ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة إلى طريق المنصورية مره أخرى.

- السير يمينا اتجاه محور أنور السادات «ترسا سابقًا» واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى إلى محـور ترسا من فتحة الدوران بعد منزل كوبري ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا، ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً إلى شارع الهرم.

تحويلات اللبيني بعد غلق شارع الهرم

- حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية، والتي تبلغ طولها ما يقرب من 900م، وتقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع غلق شارع الهرم كليًا «موقع محطة المريوطية» بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

- ثم الدخول يمينا بشكل «إجباري» اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبري العروبة «دوران أعلى ترعة المريوطية» والدوران والعودة إلى طريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا والدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير في اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.