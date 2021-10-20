أخبار الإسكندرية.. «زلزال» أقلق المواطنين وكلب يعقر إصابة 37 شخصًا

شهدت محافظة الإسكندرية، أحداثا عديدة خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة النواحي، والتي بدأت بهزة أرضية شعر بها أبناء المدينة الساحلية صباح أمس، كما زار 16 سفيرا قلعة قايتباي، ووضعت أوقاف الإسكندرية ضوابط لفتح دورات مياه المساجد، فيما أصيب 37 شخصًا بعقر كلب مسعور في العامرية.

زلزال الإسكندرية.. هزة أرضية جديدة شعر بها أبناء المدينة الساحلية

استيقظ أبناء الإسكندرية على هزة أرضية قوية، ما تعرف بمسمى الزلزال، أمس الثلاثاء، ليكون ذلك هو ثاني زلزال في غضون أسبوع واحد، بعد الهزة الأرضية التي حدثت الثلاثاء الماضي وعرفت حينها بـ«زلزال الإسكندرية»، إلا أن الملاحظ مما تم رصده على مواقع التواصل الاجتماعي أن زلزال اليوم شعر بعد السكان في عدة محافظات بينها القاهرة والجيزة، وليس في المدينة الساحلية فقط.

16 سفيرًا يزورون قلعة قايتباي

زار 16 سفيرًا من الدول الإيبروأمريكية، برفقة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس الثلاثاء، قلعة قايتباي، مع بدء انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الإيبروأمريكي الذي تحتضنه عروس البحر المتوسط الإسكندرية، الذي يتضمن زيارة السفراء لقلعة قايتباي التي تعد من أقدم المعالم الإسلامية في مصر والعالم العربي؛ للترويج السياحي لزيارة المدينة التي أسسها الإسكندر الأكبر، وتعد مركزا حضاريا وثقافيا منذ أقدم العصور.

ضوابط فتح دورات مياه المساجد إلى الأئمة والإدارات

كما أعلنت مديرية الأوقاف في الإسكندرية، أمس الثلاثاء، 7 ضوابط لفتح دورات المياه في مساجد الإسكندرية، بالتزامن مع قرار وزارة الأوقاف.

وتقرر إعادة فتح دورات المياه، بعد غلق تام دام منذ بداية الجائحة، وحتى بعد عودة فتح المساجد في الصلوات الخمس وسط ضوابط مشددة.

إصابة 37 شخصًا بعقر كلب مسعور في العامرية

وشهدت المحافظة حادثًا مؤلمًا، إذ أصيب 37 شخصًا، أمس الثلاثاء، بعد أن عقرهم كلب مسعور في أحد الشوارع بمنطقة العامرية غربي الإسكندرية، فيما لم يتم السيطرة على الكلب حتى الآن، وهو ما يسبب مخاوف لدى البعض من أهالي المنطقة، حيث تم إبلاغ مديرية الطب البيطري التي بدورها تكثف البحث.