«البحوث الفلكية» تسجل وقوع زلزال دون خسائر

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث هزة أرضية خفيفة، اليوم الخميس الموافق 21 أكتوبر الجاري.

وأضاف «القاضي» لـ«الوطن»، أنه يومياً يتم تسجيل زلازل، إلا أن تأثيرها محدود وبعيدة تماماً عن حدوث أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

من جانبه، أكد الدكتور عيد هشام، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن زلزال اليوم حدث في منطقة كريت بقوة أقل بكثير من زلزال يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف «هشام» لـ«الوطن»، أنه حدوث زلزال في نفس المنطقة أمر طبيعي لأنه تابع للزلزال الأول، مؤكداً أنه غير محسوس، لأنه مجرد تفريغ للطاقة الكامنة في باطن الأرض.