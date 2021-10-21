تعرف على موعد عرض مسلسل «إجازة مفتوحة» وملخص الحلقة 31

مازال مسلسل «إجازة مفتوحة»، للفنان شريف منير، والفنانة لقاء الخميسي، يتصدر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحركات البحث على جوجل أيضاً، وذلك بسبب ما يعرضه من قضايا مجتمعية مهمة من خلال الحياة الزوجية، خاصةً كيفية التعامل مع الأولاد في سن المراهقة.

وفي هذا الصدد يرصد «الوطن»، موعد عرض حلقات مسلسل «إجازة مفتوحة»، للفنان شريف منير، والفنانة لقاء الخميسي، وملخص الحلقة الـ 31.

مواعيد عرض مسلسل «إجازة مفتوحة» للفنان شريف منير

يُعرض مسلسل «إجازة مفتوحة» شريف منير، يومياً على شاشة «أون»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما تكون الإعادة في الساعة الثانية صباحاً، وكذلك الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

ملخص الحلقة الـ 31 من مسلسل «إجازة مفتوحة»

وجاء ملخص الحلقة 31، من مسلسل «إجازة مفتوحة»، بمواجهة ندى لـ شريف وإخباره بأنها رأت المحادثات بينه وبين نيللي، ولكن شريف يُصدم من كلامها، ويحاول أن يبرر لها أن نيللي تكون صديقته القديمة فقط، بينما ندى تصر على موقفها، وتخبره بأنها ستستعد لتسافر المنصورة لكي تدير عملها، وتنتظر من شريف الطلاق.

على الجانب الآخر يقوم أصحاب شريف باللوم عليه، بسبب علاقته المستمرة بصديقته نيللي، التي تسببت بحدوث الكثير من المشكلات بينه وبين زوجته ندى، ويحاولون أن يجدوا حلا لهذه المشكلة، بينما ساره تتصل بزوجها عبد الرحمن وتخبره بضرورة مجيئه إلى المنزل، وعندما يأتي تخبره ساره بأنها حامل، يتردد عبد الرحمن للحظات، ويخبرها أنه لا ينجب، ولكن ساره تؤكد له أنها حامل منه، ويذهب عبد الرحمن إلى الدكتور الذي يخبره أنه يستطيع الإنجاب فيعود لزوجته ساره مرة أخرى، وتحدث بينهم العديد من المواقف الكوميدية، وتخبر سارة والدتها بحملها، التي تسعد جداً بسماع هذا الخبر.

أبطال مسلسل «إجازة مفتوحة»

يعد مسلسل «إجازة مفتوحة»، من بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.