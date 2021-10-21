الطاقة النووية تطلق مسابقة للأطفال.. اعرف الشروط والجوائز

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء فتح باب التقدم للأطفال المصريين لمسابقة ابتكار شخصية كاريكاتيرية واختيار أسما لها تعبر عن محطات الطاقة النووية، والمسابقة بهدف تنمية المعرفة بمحطات الطاقة النووية لدى الطفل المصري، والمسابقة تنظمها الهيئة ضمن احتفالاتها بالعيد السنوي للطاقة النووية 19 نوفمبر المقبل.

شروط المسابقة:

1- أن يكون الطفل مصري الجنسية.

2- لا يقل سن الطفل المتقدم للمسابقة عن 8 سنوات ولا يزيد عن 15 سنة.

3- أن تعبر الشخصية الكاريكاتيرية عن مشروع محطة الطاقة النووية.

4- ألا يكون قد تم تقديم فكرة الشخصية في أي مسابقة أخرى أو أي عمل فني / إعلامي آخر.

5- ألا يكون قد تقدم المتسابق بالشخصية نفسها لمسابقة أخرى.

6- ترسم الشخصية المبتكرة باليد أو باستخدام برامج الحاسب الآلي.

7- الحد الأقصى لتقديم الأعمال عملين لكل متسابق.

8- للهيئة الحق من التأكد أن الشخصية الكاريكاتيرية مرسومة بواسطة المتقدم في المسابقة.

9- يعد المتقدم للمسابقة متنازلا عن كل الحقوق المالية للمصنف الفني لصالح الهيئة التي لها حق استعماله واستغلاله وفقا لرؤيتها.

خطوات الاشتراك في المسابقة:

- يتم ملء استمارة الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة من هنا، مع إرفاق صورة شخصية حديثة للمتسابق.

- تقدم الرسومات بحجم A4 ، وتكون واضحة من خلال البريد الإلكترونى للهيئة contact_us@nppa.gov.eg أو يتم رفعها من خلال استمارة التسجيل على موقع الهيئة.

- يتم تقديم الرسومات خلال الفترة من 21 أكتوبر 2021 وحتى 10 نوفمبر 2021.

- للاشتراك في المسابقة يجب ملء الإقرار من هنـــــــــا والتوقيع عليه ورفعه موقع عليه من ضمن متطلبات استمارة التسجيل.

جوائز المسابقة:

1- الجائزة الأولى – لاب توب «Laptop» - عالي المواصفات.

2- الجائزة الثانية – نوت بوك «Notebook»- عالي المواصفات.

3- الجائزة الثالثة – تاب «Tab»- عالي المواصفات.

سيتم توزيع الجوائز يوم 19 نوفمبر المقبل خلال الاحتفال بالعيد السنوي الأول للطاقة النووية لعام 2021.