متحدث «الكهرباء»: 42% نسبة استخدام الطاقة المتجددة خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث بِاسم وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم، إن الربط الكهربائي مع السعودية يتضمن إنشاء مناطق تحويل وشبكات قوية ومحطات، لافتا إلى أن هناك تخطيط سليم في قطاع الكهرباء لتصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة، وحاليا يتم الربط مع أوروبا من خلال كابل بحري، مشيرا إلى أن مصر لديها خطة طموحة لاستخدام الطاقات المتجددة بنسبة 20% من الطاقة المستخدمة في مصر، وتسعى لتصبح 42% خلال السنوات المقبلة.

إنشاء 3 محطات كهرباء عملاقة

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «ON» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه تم إنشاء 3 محطات عملاقة للكهرباء في مصر لتلبية احتياجات المواطنين والعمل على تصدير الطاقة، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويحسن الشبكة الكهربائية الداخلية.

مصر تربط آسيا وإفريقيا وأوروبا بالكهرباء

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن الربط مع المملكة العربية السعودية كهربائيا بتكلفة 1.3 مليار دولار مهم، وهو طريقة للوصول لشبكة الكهرباء الآسيوية لتكون مصر مركزا محوريا في نقل الطاقة، والتي تقدم لآسيا وإفريقيا وأوروبا.

مصر تربط أوروبا بإفريقيا عن طريق الطاقة

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم توقيع مذكرات تفاهم بين وزراء كهرباء قبرص ومصر واليونان، موضحا أن الخط الذي يتم بين مصر وأوروبا يمكن استخدامه في المستقبل للربط بين مختلف الدول الإفريقية وأوروبا عن طريق مصر التي تستفيد من هذا الأمر، مؤكدا أنه لم يتم الإعلان عن المبلغ المقرر لهذا الخط بين مصر وأوروبا.