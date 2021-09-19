تنتهي اليوم.. شروط وخطوات التقديم لوظائف وزارة الكهرباء 2021

تنتهي الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الساعة 12 مساء اليوم، من استقبال طلبات الراغبين في التقديم لـ وظائف الكهرباء 2021، والمُعلن عنها عبر الموقع الإلكتروني للشركة، بنظام المكافأة الشاملة بعدد من المحافظات للعديد من التخصصات المختلفة.

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف وزارة الكهرباء 2021

وجاءت شروط وخطوات التقديم لوظائف وزارة الكهرباء 2021 على النحو التالي:

1. أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس الهندسة في التخصصات المشار إليها، ومُقيدًا بنقابة المهندسين بتقدير عام لا يقل عن جيد جدًا، وحديث التخرج من دفعات 2017 و2018 و2019 و2020.

ويستثنى من شرط سنة التخرج مهندسو الأعمال المدنية، كما يستثنى من هذا الشرط أيضًا فني المساحة «دبلوم معهد فني مساحة» من إحدى المعاهد المصرية المطلوب لهم مدة خبرة خمسة سنوات على الأقل.

- بالنسبة للمتقدمين لوظيفة فني كهرباء: أن يكون المتقدم حاصلًا على دبلوم ثانوي صناعي نظام الثلاث سنوات أو نظام الخمس سنوات تخصص كهرباء «شعبة تركيبات ومعدات كهربائية»، ونسبة مئوية للنجاح لا تقل عن 80% من الدرجة الكلية دفعات تخرج 2017 و2018 و2019 و2020.

2. للعمل بالتشغيل بنظام الورديات لمهندسي كهرباء قوى ومهندسي كهرباء اتصالات وكذلك فني كهرباء ويفضل الذكور للعمل بوظيفة مهندس أعمال مدنية وفني مساحة لطبيعة العمل بالمواقع الصحراوية.

3. ألا يزيد السن عند التقدم على 28 عامًا لمهندسي كهرباء قوى ومهندسي كهرباء اتصالات و25 عامًا لفني الكهرباء، وألا يزيد السن عن 32 عامًا لمهندس الأعمال المدنية وفني مساحة المطلوب لهم خبرة خمسة سنوات على الأقل.

4. إجادة اللغة الإنجليزية قراءة وكتابة.

5. إجادة استخدام الحاسب الآلي.

6. أن يكون مصري الجنسية.

7. أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفى منها.

8. أن يكون المتقدمون من المقيمين بالمحافظات الموضحة سابقًا من واقع بطاقة الرقم القومي السارية لمدة ثلاثة أشهر قبل تاريخ الإعلان، ولا يجوز التقدم لأكثر من وظيفة واردة بالإعلان.

9. اجتياز الاختبارات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف الكهرباء 2021

1. السيرة الذاتية منسوخة على الحاسب الآلي مرفقًا بها الشهادات الدالية على إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي مرفقًا بها عدد 2 صورة شخصية حديثة، على أن يحدد الوظيفة المتقدم لها طبقًا لمحل إقامته المُثبت ببطاقة الرقم القومي والجهات الموضحة بالإعلان وكود الوظيفة المتقدم لها.

2. صورة من شهادة التخرج.

3. صورة من شهادة الميلاد.

4. صورة من بطاقة الرقم القومي وجهين «سارية ثلاثة أشهر قبل تاريخ الإعلان».

5. صورة من شهادة إتمام التجنيد أو الإعفاء النهائي من التجنيد الإلزامي.

6. صورة شهادة القيد بنقابة المهندسين.

7. شهادة خبرة لمهندس وفني الأعمال المدنية المطلوب لهم خبرة.

ويمكنك الاطلاع على أكواد وطريقة التقديم على الوظائف من هنــــــــــــــا.