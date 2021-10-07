ضبط 30 ألف لتر سولار داخل مصانع بسكويت مخالفة بالإسكندرية

تحفظت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، على 30 ألف لتر سولار مدعم ومصانع بسكويت مخالفة، في حملات موسعة تنفيذا للتكليفات الصادرة بتشديد الرقابة على المصانع والمواد البترولية المدعمة.

ونفذت إدارة الرقابة بمديرية تموين الإسكندرية، برئاسة جمال عمار مدير الإدارة وفريق العمل التابع له، بالاشتراك مع إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوي و فريق العمل التابع له، حملة بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، بالاشتراك مع مباحث التموين.

محضر طن هوالك في مصنع بسكويت غرب الإسكندرية

وأسفرت الحملة عن ضبط مطحن ببرج العرب لحيازته وتجميع 30000 لتر سولار مدعم دون تصريح من الجهات المختصة، وتحرير محضر حيازة 1000 كجم مخلفات وهوالك بسكويت مجهوله المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مصانع البسكويت بالمنطقة الصناعية ببرج العرب غرب الإسكندرية.

طن ونصف هوالك في مصنع بسكويت آخر

كما تم تحرير محضر حيازة 1500 مخلفات وهوالك بسكويت مجهوله المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وكذا حيازة سلع مجهوله المصدر ومستوردة وعدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الدالة على مشروعية بمصنع آخر للبسكويت ببرج العرب.

ضبط 3 أطنان كاكاو في مصنع بسكويت

وتحفظت الحملة على عدد 80 شيكارة زنة الواحدة 25 كجم بودرة كاكاو غامق بكمية 2000 كجم، وعدد 5 برميل ليسيثين زنة 200 كجم بكمية 1000 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.