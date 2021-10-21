ارتفاع نسبة الإشغال السياحي بمنتجعات طابا ونويبع

شهدت المنتجعات السياحية بمحافظة جنوب سيناء، انتعاشة لم تحدث قبل عامين، ولم يقتصر الرواج السياحي على مدينة واحدة فقط بل شمل كل المدن السياحية في المحافظة.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح لـ«الوطن»، إن الرواج السياحي في مدن المحافظة يرجع إلى أسباب عدة، أهمها الأمن والأمان الذي تشهده مصر، فضلا عن رفع اسمها من القائمة الحمراء لفيروس كورونا، وتطعيم كل العاملين في القطاع السياحي، مؤكدا أن جميع المطارات والموانئ الموجودة في المحافظة تقوم باتباع الإجراءات الاحترازية.

70٪ نسبة الاشغالات السياحية في نويبع وطابا

وأكد مصدر مطلع أن منتجعات طابا نويبع تستقبل يوميا ما يقرب من 2000 سائح، من مختلف الجنسيات، وذكر أن نسبة الاشغالات السياحية في المنطقة بلغت 70٪، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 90٪ مع احتفالات الكريسماس نهاية هذا العام.

وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن المخيمات وجزيرة فرعون تشهد توافد عدد كبير من السياح عليها لقضاء العطلات.

قرار انضمام مطار طابا ينشط السياحة

وأضاف علي الشحات رئيس مدينة طابا، في تصريح صحفي، اليوم، أن قرار ضم مطار طابا إلى المحافظة يعود بالنفع على المدينة وكل المدن السياحية، مشيرا إلى أن المطار يستقبل رحلات سياحية داخلية وخارجية.

ولفت إلى وضع خطة لتطوير المطار ليصبح أحد المطارات العالمية، وسوف يجري إقامة موقف للسيارات لنقل السياح من وإلى المطار، وثمن قرار الرئيس بضم أرض المطار ومحيطها إلى مدينة طابا وتبلغ مساحتها ما يقرب من 11 ألف فدان، مشيرا إلى أن المطار يبعد عن المدينة نحو 29 كيلو متر، وعودته تساهم في تنشيط الحركة السياحية بمنطقة طابا نويبع.