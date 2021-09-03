انتهاء المرحلة الأولى من تطوير كورنيش نويبع بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الانتهاء من أعمال المرحلة الأولي لتطوير كورنيش نويبع، وقال إن هناك مخطط لإنشاء شاطئ عام بكل مدينة وممشي سياحي، وكورنيش وشارع أطلق عليه 306، مشيرا إلي أن هذه المشروعات تعتبر رئة يتنفس منها المواطن وتوفر فرص عمل للشباب.

وأشار إلي أن المدن الساحلية الموجودة علي أرض المحافظة سوف يقام بها مثل هذه المشروعات لتصبح المدن ذات هوية واحدة من ناحية أخري، وخلق متنفس للعائلات خاصة أن شواطئ العديد من المدن غير متطورة بالرغم من المدن تمتلك شواطئ رملية رائعة.

٢ مليون جنيه تكلفة المرحلة من تطوير كورنيش نويبع

اللواء محمد شعير رئيس مدينة نويبع قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جري الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى لتطوير كورنيش مدينة نويبع بطول 500 متر وبتكلفة تصل إلي مليوني جنيه وتضم الأعمال مقاعد للمواطنين وممشي وحارة للدراجات، وتركيب انتر لوك وبلدورات، مؤكد أن المرحلة الثانية سوف يجري طرحها اكتوبر المقبل بعد الانتهاء من الرسومات والهندسية والاستقرار علي الشكل.

وأشار إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وجه بضرورة أن تكون نويبع لها شاطئ عام مجهز على أعلى مستوي وممشى سياحي وشارع 306 حيث أن المدينة تستقبل سياح ولا يوجد بها شاطئ مناسب للعائلة.

محطة تحلية نويبع جاهزة للافتتاح الرئاسي

وأكد رئيس مدينة نويبع أن محطة تحلية مياه البحر بالمدينة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 ألف متر مكعب يومي وجري الانتهاء من جميع الاعمال، وتنتظر أن تفتتح في القريب العاجل، مضيفا أن المحطة تكفي احتياجات المدينة وتوفر أكثر من 250 فرصة عمل للشباب، وقال إن المدينة كانت تعاني من نقص المياه لكن بعد إنشاء المحطة لن تكون هناك أي أزمة في مياه الشرب.

وأضافت المهندسة حنان عمر رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بجنوب سيناء، أن محطة تحلية مياه البحر بنويبع تنتظر الافتتاح من قبل رئيس الجمهورية لأنها أحد المشروعات القومية التي تجري علي أرض جنوب سيناء، وبلغت تكلفتها نحو 500 مليون جنيه بقدرة إنتاجية 15 ألف متر مكعب يومي.