إصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين 4 عائلات بأسيوط

أُصيب شخص بطلق ناري في تبادل إطلاق النار بين أربعة عائلات بقرية بنى محمد المراونة التابعة لمركز أبنوب فى محافظة أسيوط، لخلاف على قيام أحد العائلات بإنشاء طريق مستجد بأراضي ملك العائلات الأخرى دون موافقتهم، وجرى السيطرة على الموقف بمعرفة الشرطة.

وتلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بتبادل إطلاق النيران بين 4 عائلات بقرية «بني محمديات المراونه»، دائرة المركز، ووقوع مصاب.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة إسعاف وجرى السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النيران، وبالمعاينة والفحص تبين تبادل إطلاق النار بين عائلات «الخوالص والشعلانية وأولاد نصار»، من جهة وعائلة «الرضاونه»، من جهة أخرى، بقرية بني محمديات المراونه مركز أبنوب.

وكشفت التحريات التي قام بها فريق مباحث المركز أن المشاجرة بين العائلات نشبت بسب قيام عائلة «الرضاونه»، بإنشاء طريق مستجد على أراضي ملك العائلات الثلاث دون موافقتهم.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة «محمد رمضان شحاته المسعودي»، من عائلة الخوالص بطلق ناري في الذراع، وجرى نقل المصاب للمستشفى الجامعي وجاري القبض على أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية.