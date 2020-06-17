إصابة شخص في إطلاق نيران بين عائلتين لخلاف على أرض أملاك دولة بأسيوط

أصيب شخص بطلق ناري فى تبادل لإطلاق النيران بين عائلتين بقرية الحوطا التابعة لمركز أبنوب فى محافظة أسيوط، لخلاف على أرض أملاك دولة بالقرية.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، يفيد بوقوع إطلاق نار بين عائلتين، ووقوع مصاب بقرية الحوطا دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وجرى السيطرة على الموقف، ووقف إطلاق النيران.

وبالمعاينة والفحص، تبين إطلاق النيران بين عائلتي "الطوايلة" و"أبو السعود" بالقرية، لخلاف على أرض أملاك دولة بالقرية، ما أسفر عن إصابة حسين علي محمد، والذي نٌقل للمستشفى الجامعي.

وضُبط عدد من أبناء العائلتين، وحُرر المحضر اللازم، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.