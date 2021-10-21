ملخص الحلقة الأخيرة لحكاية «فوتوشوب» من مسلسل «زي القمر»

بحث الجمهور أمس على الحلقة الأخيرة ​من حكاية «فوتوشوب»، من مسلسل «زي القمر»، والتي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ومحركات البحث على «جوجل»، حيث عرضت الحلقة الأخيرة أمس على قناة cbc.

المشهد الأخير من حكاية «فوتوشوب»، من مسلسل «زي القمر»

وحقق مشهد الأخير من حكاية «فوتوشوب»، من مسلسل «زي القمر» على cbc، نجاحًا كبيرًا، واقترب مشاهدة المشهد من مليون مشاهدة على «فيس بوك»، حيث اعترف محمد مهران لكل جمهوره بحقيقة كذبه.

وأعترف مهران، أنه يعيش في منطقة شعبية، وأنه كذب على الفتاة التي يحبها بحقيقة أصله ومكانه الذي يعيش فيه، وقال «كنت فاكر أني بعمل لحياتي فوتوشوب، ولكنه في الأخر هو ليس حقيقي وكذب فقط».

موعد عرض حكاية «فوتوشوب» من مسلسل «زي القمر»

وعرضت حكاية «فوتوشوب»، من مسلسل «زي القمر»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، كل يوم، على شاشة «سي بي سي»، والإعادة في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.ً

إشادة النقاد ببطولة ملك قورة الأولى

أشاد النقاد بأداء الفنانة ملك قورة، خلال حكاية «فوتوشوب»، من مسلسل «زي القمر»، وهي تعتبر الحكاية السابعة من الجزء الثاني لهذا المسلسل، كما تعتبر البطولة الأولى للفنانة الشابة ملك قوره، بمشاركة الفنان محمد مهران، وإخراج شادي أبو شادي، حيث تدور أحداث هذا العمل في إطار اجتماعي.

ملك قوره تشارك في مسلسل «إجازة مفتوحة»

يذكر أن الفنانة ملك قورة، يُعرض لها حالياً مسلسل «إجازة مفتوحة»، على شاشة «أون»، مع الفنان شريف منير، ولقاء الخميسي، وسميحة أيوب، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وعدد آخر من الفنانين، وكانت هذه الحكاية من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.