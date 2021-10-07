مسلسل زي القمر حكاية مش مبسوطة.. «بشرى» تكشف تفاصيل دورها

تعود الفنانة بشرى، إلى الدراما التليفزيونية، بعد فترة طويلة من الغياب، من خلال مسلسل «زي القمر حكاية مش مبسوطة»، والمُقرر عرضه عبر قناة سي بي سي، اعتبارًا من يوم السبت المُقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأرجعت الفنانة بشرى، مُشاركتها في مسلسل زي القمر حكاية مش مبسوطة، إلى إعجابها الشديد بالنص، وكذلك التعاون مع المُنتجة مها سليم والمخرجة شيرين عادل، قائلة لـ«الوطن»: «سعيدة جدًا إن جالي الترشيح للمسلسل».

وأعربت بشرى، عن سعادتها البالغة لمُشاركة الفنانة ميمي جمال، في مسلسل زي القمر حكاية مش مبسوطة، ليكون أول عمل درامي لها بعد الاعتزال، وذلك بعد ابتعاد عن الساحة طوال خمسة أعوام كاملة.

ومن المُقرر عرض مسلسل زي القمر حكاية مش مبسوطة، اعتبارًا من يوم السبت المُقبل، عبر قناة «سي بي سي»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث كشفت المُنتجة مها سليم، عن البوستر الرسمي للحكاية، فقد تصدرت الفنانتان بشرى وداليا مصطفى، الصورة.

أبطال مسلسل زي القمر حكاية مش مبسوطة

مسلسل زي القمر حكاية مش مبسوطة، من بطولة داليا مصطفى، وبشرى، وميمي جمال، وهشام إسماعيل وأحمد سعيد عبد الغني، وهي من تأليف عمرو الدالي، وإخراج شيرين عادل.

وتعد حكايات مسلسل زي القمر، من الأعمال الدرامية الناجحة لدى الجمهور في الفترة الأخيرة، حيث إن كل حكاية تناقش مشكلة مهمة تشغل عددًا كبيرًا من المشاهدين.

تفاصيل مشاركة الفنانة بشرى في مسلسل الاختيار

يذكر أنّ الفنانة بشرى، حظيت بردود فعل واسعة، بعد مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، حيث جسدت دور زوجة الشهيد محمد مبروك، الذي جسد دوره الفنان إياد نصار، والذي اغتيل في شهر سبتمبر من عام 2013.