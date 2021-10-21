إزالة 13 تعديا على أراضي حماية النيل بأبوتيج في أسيوط

أزالت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط 13 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة التابعة لحماية النيل بمساحة 3096 مترا مربعا مباني، وسط متابعة ميدانية من المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والعميد محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة يسري كامل رئيس المركز، ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والإدارة الهندسية والزراعة والمتابعة الميدانية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومركز شرطة أبوتيج والمقدم أحمد عاصم رئيس مباحث قسم شرطة أبوتيج.

إزالة 159 تعديا على أراضي زراعية وأملاك الدولة

وأوضح المحافظ اللواء عصام سعد، في تصريح صحفي، أن إجمالي الإزالات منذ بداية إنطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للإزالات وحتى الآن بلغ 159 حالة تعدٍ على أراضي زراعية وأملاك الدولة بإجمالي مساحة 20116 مترا مربعا مباني و616 فدانا و6 قيراط و2 سهم زراعة.

جاء في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها مشدداً على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التي يتم تحقيقها خاصة مع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 للازالات واستمرارها حتى 29 أكتوبر الجاري.