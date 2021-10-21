«التعليم العالي» تكشف موعد نهاية التقديم بالجامعات الخاصة 2021-2022

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن مطلع الشهر المقبل أخر موعد للتقديم والالتحاق بالجامعات الخاصة لمختلف الكليات، مؤكدين أن التقديم للجامعات الخاصة يتم من خلال مكاتب شئون الطلاب، بالإضافة إلى أتاحه التقديم بعدد من الأماكن المتاحة بالكليات المختلفة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تنسيق الجامعات الخاصة التي تمت عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، تنفيذًا لقرارات الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي.

التعليم: انتظام الدراسة دون رصد أي مشكلات بمختلف الكليات

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة انتظمت بمختلف الكليات منذ انطلاقها السبت الماضي الموافق 9 أكتوبر وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، مع التأكيد على ضرورة تطعيم جميع الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس باللقاح ضد فيروس كورونا، منوهة إلى انه الجامعات حققت نسب متميزة في التطعيمات ضد فيروس كورونا بالنسبة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.

ونفت المصادر ما تردد من أخبار عن اكتشاف أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب منذ انطلاق العام الدراسي الجديد، موضحة أن التقديمات المستمرة للعام الدراسي الجديد حاليًا لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات، ولم يقدموا من خلال موقع تنسيق الجامعات الخاصة أو الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية و ما يعادلها من شهادات.

وأكدت المصاد، أنه جرى التشديد على ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل الجامعة، كما تواصل الجامعات في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات بشان إلغاء الكتاب الورقي وتحويله إلى الكتاب الإلكتروني.