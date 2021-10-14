اجتماع «الأعلى للجامعات» لمتابعة نظام الساعات المعتمدة وتداعيات كورونا.. السبت المقبل

يعقد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السبت بعد القادم الموافق 23 أكتوبر الجاري، اجتماعه الدوري بحضور كل من الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ورؤساء الجامعات الحكومية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية في الجامعات الحكومية وانتظام الدراسة في الجامعات الحكومية.

المجلس الأعلى للجامعات الحكومية يقيم ما حققته الجامعات الحكومية من نسب تطعيمات فيروس كورونا

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عددا من الموضوعات، أبرزها مدى ما حققته الجامعات الحكومية من نسب تطعيمات فيروس كورونا، وكذلك مدى انتظام الدراسة بالجامعات خلال الاسبوعين الأوائل منذ انطلاقها، بجانب متابعة العمل بنظام بالساعات المعتمدة بمختلف الكليات بعد التوسع في تطبيقه، وتداعيات أزمة كورونا ومدى جاهزية الجامعات لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بالمرض.

انتظام الدراسة بالجامعات في جميع الكليات منذ انطلاقها السبت الماضي.. والتزام تام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وانتظمت الدراسة بالجامعات في جميع الكليات منذ انطلاقها السبت الماضي، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، وأكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية على ارتفاع نسب تطعيمات فيروس كورونا بمختلف الكليات لمنتسبي الحرم الجامعي لتصل إلى نسبة 100% في عدد من الكليات سواء لأعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب، موضحين أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن أعمال الدراسة منذ انطلاقها السبت الماضي حتى الآن، موضحين أنه بدءا من السبت المقبل سيتم منع دخول أي شخص للحرم الجامعي دون أن يكون حاصلا على تطعيم لقاح كورونا.