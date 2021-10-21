أول صورة لـ«مي كساب» بعد إصابتها بكورونا.. كشفت مفاجآة من أسرتها

نشرت الفنانة مي كساب أول صورة لها من داخل العزل بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث أنها أعلنت إصابتها منذ أيام، ومعاناتها من ارتفاع بسيط في درجات الحرار وتكسير في العظام، وخضوعها للعزل المنزلي.

وظهرت مي كساب خلال صورة تظهر فيها من شرفة منزلها ويقف بالأسفل أفراد عائلتها، قائلة: «الزيارة في العزل أحلي حاجة، حبايب قلبي».

أخر أعمال الفنانة مي كساب

يذكر أن مي كساب حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بتقديمها حدوتة عقبال عوضك، وهي إحدى حواديت مسلسل زي القمر، والذي شاركت في بطولته بجانب هالة فاخر ومحمد جمعة وأحمد جمال سعيد وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج معتز حسام.

وناقشت حدوتة عقبال عوضك فكرة الزواج المتأخر لدى الفتيات، وأيضًا معاناة الأخت مع أشقائها بعد وفاة والدتهم.

رسالة مي كساب لجمهورها

وجهت الفنانة مي كساب، أمس رسالة شكر وتقدير لجمهورها على رسائل الدعم والحب بعد إعلانها خبر إصابتها بفيروس كورونا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت مي كساب عبر منشور على صفحتها: «الحمد لله أنا أحسن كتير بفضل الله وإن شاء الله أيام العزل تخلص على خير عشان جوزي وولادي وأبويا وحشوني قوي وأنا معاهم في نفس البيت بس إحساس أنك محروم من حضنهم صعب قوي».

وتابعت مي كساب: «14 يوما يا رب يبقوا دول بس عشان مش هقدر أكتر من كده شكرًا من قلبي لكل من ساندني عائلتي أصدقائي زملائي جمهوري.. حبكم حياة»، بهذه الكلمات تحدثت الفنانة مع معانتها مع العزل بعد إصابتها بكورونا.

مشاريع مي كساب خلال الفترة المقبلة

تستعد الفنانة مي كساب خلال الفترة المقبلة تصوير الجزء الثالث من مسلسل اللعبة، والذي تشارك في بطولته بجانب هشام ماجد وشيكو ومحمد ثروت وأحمد فتحي وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبد الرسول وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج معتز التوني.