تعرف على كيفية التداول في البورصة المصرية بعد طرح أسهم «إي فاينانس»

غالبا ما يتساءل أصحاب المدخرات الذين يبحثون عن وسائل الإدخار المختلفة، عن كيفية التداول في البورصة المصرية، بالتزامن مع إعلان شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، عن خطط استخدام حصيلة طرح الشركة بالبورصة المصرية، حيث سيتم تخصيص حصيلة الطرح لتمويل التوسعات الخاصة بشركاتها القائمة وهي «خالص» و«إي كارد»، و«إينابل وإي فاينانس»، وفي نفس الوقت تمويل الشركات الجديدة وهي «إي تاكس»، المختصة بتحصيل الضرائب، وشركة أخرى للتأمين الصحي، بالإضافة إلى البنية التحتية والحلول لشركة إي فاينانس.

الخبير الاقتصادي بلال شعيب، قال إن أحد أهم شروط التداول في البورصة هو التكويد، موضحا أنه يجب أن يقوم من يريد الاستثمار في البورصة بالتواصل مع شركة سمسرة لإدراج وتسجل البيانات الأساسية للعميل على قاعدة بيانات العملاء بالبورصة وتكويد العميل من خلال قسم الأكواد.

التكويد يمنح العميل كود خاص به في شركة السمسرة وآخر موحد على مستوى البورصة

وأضاف «شعيب» لـ«الوطن»، أن التكويد يمنح كل عميل كودين، كود موحد على مستوى البورصة وكود خاص به في شركة السمسرة، ومن ثم يستطيع العميل إصدار أمر بيع أو شراء إلى شركة السمسرة، حيث يترك العميل للسمسار تنفيذ الأمر بأفضل سعر من وجهة نظر المنفذ، وهو أن يكون بأقرب سعر لإقفال الورقة المالية.

إدارة لمراقبة السوق والتداول طوال مدة جلسة التداول

وأكد «شعيب» على من يرغب في معرفة كيفية التداول في البورصة المصرية، أن يراقب السوق جيدا، موضحا أن هناك إدارة لمراقبة السوق والتداول طوال مدة جلسة التداول بالتأكد من أن جميع العمليات داخل البورصة المصرية تتم وفقا للشروط وقواعد التداول، موضحا أنه في حالة اكتشاف أي تلاعب أو مخالفة لشروط التداول يكون من حق إدارة المراقبة على السوق أن تلغي هذه العملية بعد الحصول على موافقة رئيس البورصة.

إرسال جميع العمليات آليا إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي

وأكد الخبير الاقتصادي على أن البورصة تقوم أثناء جلسة التداول بإرسال جميع العمليات آليا «إلكترونيا» إلى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي التي تقوم بأعمال المقاصة والتسوية، أي تضيف إلى شركة السمسرة المشترية الأوراق المالية المشتراة وتقوم بخصم القيمة وسدادها لشركة السمسرة البائعة.