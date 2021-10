أفلام يمكنك مشاهدتها في المنزل خلال إجازة الـ3 أيام.. عربي وأجنبي

في العطلات الرسمية والإجازات يحلم الكثيرون بقضاء وقت ممتع بالذهاب إلى أماكن التنزه وزيارة العديد من الأماكن، ومنهم من يفضل البقاء في المنزل للجلوس مع عائلته ومشاهدة الأفلام والبرامج المختلفة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة أبرز الأفلام التي يمكنك مشاهدتها اليوم تزامنًا مع إجازة المولد النبوي الشريف وما يليها من جمعة وسبت كعطلات رسمية.

أبرز الأفلام التي يمكنك مشاهدتها من المنزل

تقدم قناة روتانا سينما العديد من الأفلام فتعرض اليوم عبر شاشتها فيلم عسل أسود من بطولة الفنان أحمد حلمي.

ويتناول الفيلم قصة مصري سيد العربي (أحمد حلمي) ترك مصر وهاجر لأمريكا مع والديه وهو في العاشرة من عمره، وبعد عشرين عاما يعود لبلده رغبة في الاستقرار بها ويواجه العديد من المفارقات الناتجة عن اختلاف الزمن والثقافات.

كلاشنكوف

يعيش قاتل أجير في إيطاليا عدة سنوات ويشارك بعمليات للمافيا، فيعود إلى مصر ليستقر بها ويُستأجر لقتل فتاة أرستقراطية جميلة تعمل في مجال الإعلام كمذيعة تلفزيونية، لكنه يقع في حبها.

حلاوة روح

تدور قصة الفيلم حول روح (هيفاء وهبي) التي تعيش بحي شعبي برفقة والدة زوجها أم فاروق، حيث أن زوجها مسافر خارج البلاد، وتتعرض روح للعديد من المتاعب بسبب جيرانها.

كما تعرض روتانا سينما فيلم بابا حارتنا، وشعبان الفارس، وحاحا وتفاحة.

أفلام تعرض عبر قناة إم بي سي 2

تعرض قناة إم بي سي 2 العديد من الأفلام خلال الساعات المقبلة وهي: «Jurassic World: Fallen Kingdom، وCelebrity Scoop، وفيلم The Last Witch Hunter، بالإضافة إلى فيلم Get Hard، وفيلم Night School، وأخيرا فيلم The Promise».

أفلام يمكنك مشاهدتها أون لاين

فيلم White Sky

غزو ​غريب يقطع ثلاثة من المعسكر في غابة بعيدة حيث يحاولون البقاء على قيد الحياة والاختباء.

فيلم Don't Breathe 2

يتحدث عن نورمان نوردستروم لسنوات في كوخ منعزل، وقام بتربية فتاة يتيمة من حريق منزل، ينهار وجودهم الهادئ عندما تظهر مجموعة من الخاطفين وتأخذ الفتاة، مما يجبر نورمان على ترك ملاذه لإنقاذها.