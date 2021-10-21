أول ظهور للفنانة بشرى بعد حادث الـ«بيتش باجي»: بجبيرة وجرح في الوجه

ظهرت الفنانة بشرى للمرة الأولى بعد حاث انقلاب مركبة الـ «بيتش باجي»، اليوم، وهي تضع جبيرة على يدها بالإضافة إلى ضمادة أعلى رأسها، حيث أصيبت ببعض الكدمات نتيجة الحادث الذي وقع أمس، أثناء تصويرها حلقة من أحد البرامج التلفزيونية برفقة الفنان الشاب محمد مكاوي.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة بشرى بعد حادث الـ «بيتش باجي»

وكشف مصدر مقرب من الفنانة بشرى أنها بصحة جيدة حيث خرجت من مستشفى الجونة بعد ساعات قليلة من دخولها لإجراء الفحوصات الطبية للازمة للتأكد من صحتها وعدم وجود كسور أو نزيف داخلي، ووضعت تحت الملاحظة حتى تأكد الطاقم الطبي من أنها بخير، وحالتها تسمح بالخروج ومتابعة عملها.

وكان بصحبة الفنانة المصرية العديد من النجوم الذين حضروا للاطمئنان عليها من بينهم بسمة، دينا الشربيني، شريف رمزي، حسن أبو الروس، بالإضافة إلى مروان يونس، شريف نور الدين والمنتج محمد العدل.

وقالت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها على «إنستجرام»، إن بشرى كانت تركب الـ «بيتش باجي» بجانب محمد مكاوي لتصوير إحدى حلقات البرنامج الذي يقدمه، ولكن عندما قام ضغط على المكابح بصورة مفاجأة أدى ذلك إلى انقلاب المركبة، وأوضحت: «الصور تبين أن الحادث خطير ولكن بشرى ومحمد بخير.. عمر الشقي بقي».

حسن أبو الروس يطمأن الجمهور على حالة محمد مكاوي

وعلى الجانب الآخر، طمأن الفنان حسن أبو الروس الجمهور على الحالة الصحية لمحمد مكاوي، مساء أمس، وخلال مقطع فيديو عبر خاصية «ستوري»، عبر حسابه على «إنستجرام»، وظهر مكاوي على السرير وهناك بعض الضمادات على وجهه، بالإضافة إلى وضع ذراعه داخل جبيرة، ليؤكد أنه بحالة صحية جيدة وينتظر للخروج من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته بشكل كامل.