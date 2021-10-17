بشرى توجه رسالة لـ«ريد وان» بعد تجاهل مهرجان الجونة له

حالة غضب كبيرة من الجمهور المغربي، بعد تجاهل تقديم المطرب المغربي ريد وان، خلال تقديمه أغنية حفل الافتتاح مع الفنان محمد رمضان، لذلك حرصت الفنانة بشرى على توجيه رسالة خاصة له بعد موجة الغضب.

بشرى توجه رسالة لريد وان بعد تجاهل المهرجان له

ونشرت الفنانة بشري، ستوري عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام قالت فيها: «شرف لكل عربي أن يكون ريد وان يمثله كمطرب عربي عالمي، قامة وقيمة فنية عالمية نفتخر بها بالعالم كله، فخورين باستضافة فنان بقيمته في دورة المهرجان الخامسة، ونعتبر ذلك بمثابة إضافة جديدة لنجاحات المهرجان».

تجاهل تقديم ريد وان فى مهرجان الجونة

يذكر أنه خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، قدم الثنائي محمد رمضان وريد وان ومعهما نعمان بلعياشي، وقبل تقديم الفقرة الخاصة بهم ظهرت الإعلامية ناردين فرج على خشبة المسرح، وقدمت محمد رمضان فقط، دون تقديم الآخرين، كما أن الفنانة بشرى صعدت على المسرح وقدمت «ورد» للفنان محمد رمضان، مع تجاهل الآخرين.

الأمر أغضب الجمهور المغربي، بسبب تجاهل تقديم الفنان العالمى ريد وان، معبرين عن غضبهم، كما أنه كشفت مصادر مقربة من الفنان المغربي، بأنه غاضب من تجاهل المهرجان تقديمه على المسرح.

يذكر أن افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، شهد حضور عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد السقا ومحمد رمضان ومنى ذكي وهند صبري وسمية الخشاب ويسرا وجومانا مراد وريهام عبد الغفور ونجلاء بدر وأكرم حسني وشريف منير وأشرف عبد الباقي وروجينا.