حياة كريمة تواصل تطوير قرى الإسماعيلية والمنيا.. من البيوت لمراكز الشباب «صور»

تواصل مؤسسة «حياة كريمة» أعمال التطوير في المحافظات، وفي محافظة الإسماعيلية، قرية جلبانة، يجرى حاليا وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء مجمع جديد للخدمات، وتم الإنتهاء من تشطيب المباني والتشطيب الداخلي نجارة وسباكة وكهرباء وسيراميك، بنسبة تنفيذ 95 %، كما يتم رفع كفاءة نقطة إسعاف القرية، حيث جاري الإنتهاء من المظلة وتم الإنتهاء أعمال المحارة الخارجية، وجاري الآن الإنتهاء من أعمال السيراميك وجاري أنهاء الأعمال للواجهة الخارجية بنسبة تنفيذ 95%.

جاري إنهاء أعمال المباني

وبالنسبة إلى مجمع الخدمات الزراعية، جاري إنهاء أعمال المباني وأعمال العزل للمباني بنسبة تنفيذ 30%، كما يتم توسيع عدد 25 فصل بمدرسة جلبانة الابتدائية، وتم صب الدور الرابع والأخير للمبنى وجاري التشطيب للأدوار الأربعة بالتوازي بمدرسة السادات متوسط نسب النفيذ 75%.

كما يجري صيانة المقر الإداري لمركز الشباب ( كهرباء – سباكة-دهانات) وجاري إنشاء ملعب نجيله طبيعي (100x60)، ورفع كفاءة ملعب نجله صناعي، ومبنى المكتبة، بمتوسط نسب التنفيذ 73 %، كما يجري إنشاء قنطرة حجز على ترعة الشهيد/ مدين قاسم الرئيسية (تم تسليم الموقع للشركة المنفذة)، وإنشاء قنطرة حجز على ترعة الشهيد/ صالح سليمان عودة (تم تسليم الموقع للشركة المنفذة)، وجاري إنشاء عدد 2 كوبري بمصرف بالوظة ومصرف تل الحبوة، حيث تتم تلك الأعمال تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

شهدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، وذلك بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي مؤسسة «حياة كريمة» إطلاق حملة «بالوعى مصر بتتغير للأفضل» بمركز شباب مدينة العدوة محافظة المنيا لليوم التالي علي التوالي، هذا وقد أعلنت الوزيرة، إنشاء نظام مميكن لبرنامج التمكين الإقتصادي للمرأة، ويُجري تدريبات علي المشروعات، بالإضافة إلى إنشاء 100 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة، وإنشاء وحدات إنتاجية، وفتح الإقراض الآمن، هذا وقد تقدم 200 ألف مشروع ضمن برنامج فرصة، وإنشاء مراكز تأهيل داخل كل وحدة محلية، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تركز الحملة على نشر الوعي وتحفيز الخدمات

كما تركز الحملة على نشر الوعي وتحفيز الخدمات بشأن أربع قضايا أساسية تحتل أولوية قصوى في الوقت الحالي وتشمل (الزيادة السكانية - الزواج المبكر وزواج الأقارب - تنمية الطفولة المبكرة بالحضانات دون سن الأربع سنوات - التمكين الاقتصادي للمرأة تحت مظلة برنامج فرصة) هذا بالإضافة إلى توجيه الأسر إلى أماكن تقديم الخدمات.

تعمل الحملة في المراكز التي يتم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

وتعمل الحملة في المراكز التي يتم بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتضم 5 مراكز مستهدفة من أعمال التطوير في محافظة المنيا، حيث ستشمل خلال الفترة من 17 – 18 مركز العدوة، و 19-20 بمركز مغاغة، و 21 – 22 بمركز ابوقرقاص، و 23 – 24 بمركز ملوي، و 25 – 26 بمركز ديرمواس.

وشمل انطلاق الحملة عرض مسرحي بعنوان «اسطبل عنتر» قدمته جمعية تواصل، حيث تناول القضايا التي تواجه المجتمع ويطرح سبل حلها، كما تم عرض نماذج محاكاة لبرامج ٢ كفاية، التمكين الاقتصادي، الحضانات، ولا للزواج المبكر، العيادات و«حياة كريمة» و«تكافل وكرامة»، كما أجرت وزيرة التضامن حوارا مجتمعيا مع الأهالي واستمعت الى عدد من الشكاوى والطلبات ووجهت بحلها على الفور.