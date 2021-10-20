قافلة طبية موسعة لـ«حياة كريمة» في السادات بالتعاون مع «الوزراء» (صور)

انطلقت، اليوم الأربعاء، قافلة طبية موسعة للقرى الأكثر احتياجاً بقرية جزيرة أبو داود بمركز ومدينة السادات والتي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع جامعة المنوفية وجامعة مدينة السادات ومديرية الشؤون الصحية بالمنوفية ومؤسسة صناع الخير للتنمية.

تخصصات القافلة الطبية لحياة كريمة في المنوفية

وتستهدف القافلة الطبية علاج المرضى غير القادرين على نفقة الدولة، بإجمالي مستهدف 375 أسرة وذلك في مختلف التخصصات، منها (العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأورام - الأسنان - الأطراف الصناعية)، بالتنسيق مع كلية الطب البشري والأسنان والتمريض بجامعة المنوفية، مع توزيع الأدوية وإجراء العمليات الجراحية وتوفير الأطراف الصناعية بالمجان.

توفر لقاحات فيروس كورونا في القافلة الطبية بالسادات

كما تتضمن القافلة الطبية توفير لقاحات فيروس كورونا وأعمال المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» للكشف على أمراض الكلى وصحة المرأة والأسرة ، فضلا عن توفير جامعة مدينة السادات قافلة بيطرية كبيرة تشمل الكشوفات والعلاج والعمليات مجاناً، هذا ويتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات تنفيذ القافلة الطبية لتسهيل أعمالها تحقيقاً للصالح العام.

محافظ المنوفية يوجه بتقديم الدعم القافلة

وجه محافظ المنوفية، بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقافلة الطبية لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطن الريفي، مشيداً بمبادرات رئيس الجمهورية والتي تستهدف جميع المواطنين وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.